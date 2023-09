Mail.de: IMAP-, POP3 & SMTP-Einstellungen

Bei Mail.de kann man sich eine eigene kostenlose E-Mail-Postfach anlegen. Zum Abrufen eurer Mails müsst ihr aber nicht jedes Mal die Webseite aufrufen, sondern könnt diese auch im gewünschten E-Mail-Programm anzeigen lassen. Hierfür benötigt ihr nur die SMTP- und IMAP- oder POP3-Einstellungen von Mail.de, die wir hier zusammengefasst haben.

Wenn ihr die Nachrichten eurer Mail.de-Adresse in einem E-Mail-App am Mobilgerät oder dem Mail-Client am PC abrufen wollt, braucht ihr dafür die Server-Einstellungen für den Posteingang (wahlweise IMAP oder POP3) und den Postausgang (SMTP) von Mail.de.

Mail.de-Posteingang

IMAP-Einstellungen

IMAP-Posteingangsserver: imap.mail.de

Port (SSL/TLS): 993

Benutzername/Konto: Vollständige E-Mail-Adresse (also: @mail.de)



Passwort: Euer Mail.de-Passwort

POP3-Einstellungen

POP3-Posteingangsserver: pop.mail.de

Port (SSL/TLS): 995

Benutzername/Konto: Vollständige E-Mail-Adresse (also: @mail.de)



Passwort: Euer Mail.de-Passwort

Mail.de-Postausgang (SMTP)

SMTP-Postausgangsserver: smtp.mail.de

Port (SSL/TLS): 465

Alternativer Port (STARTTLS): 587

Benutzername/Konto: Vollständige E-Mail-Adresse (also: @mail.de)



Passwort: Euer Mail.de-Passwort

Informationen zu Server- & Sicherheitsprotokollen

IMAP (Internet Message Access Protocol) und POP3 (Post Office Protocol) sind die beiden vorangigen Netzwerkprotokolle zum Empfang (Posteingang) und Verwalten von E-Mails. Beide bieten dabei ihr Vor- und Nachteile. Während ihr mit IMAP direkt euer E-Mail-Postfach verwalten könnt, habt ihr mit POP3 schnellen Zugriff auf eure Nachrichten. Den genauen Unterschied könnt ihr hier nachlesen:

Das Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) benötigt ihr dabei für die E-Mail-Versendung, also dem Postausgang. Wenn ihr nicht nur E-Mails empfangen, sondern auch auf dem jeweiligen Gerät verschicken möchtet, müsst ihr auch die Einstellungen des SMTP-Protokolls für euren E-Mail-Provider eingeben.

Bei der Wahl zwischen STARTTLS und SSL/TLS, solltet ihr immer auf die letztere Option setzen. Bei SSL/TLS werden direkt verschlüsstelt, während sie bei STARTTLS zuerst unverschlüsselt im Klarttext versendet werden. Falls bei eurem Client nur STARTTLS zuverlässig funktioniert, solltet ihr als Sicherheitsmaßnahme in den Optionen des E-Mail-Programms einstellen, dass die Übertragung abgebrochen wird, wenn eine Verschlüsselung nicht ausgehandelt werden kann.

Weitere Einstellungen für verschiedene bekannte E-Mail-Server haben wir euch hier zusammengefasst.

