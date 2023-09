iCloud+ (Plus): Preis, Vorteile & wie aktivieren?

Mit „iCloud+“ hat Apple einen zusätzlichen Service. Was bringt das Plus-Modell, welche Kosten fallen bei „iCloud Plus“ an und wie lässt sich die Option aktivieren?

iCloud Facts

Das Plus-Modell ist zusammen mit iOS 15 und iPadOS 15 im Herbst 2021 gestartet. Es fügt der bekannten iCloud einige spannende Funktionen hinzu. Zur Vorstellung der neuen iPhone-15-Reihe 2023 wurden einige zusätzliche Funktionen angekündigt.

Was bringt iCloud+ (Plus)?

Apple bemüht sich, den Datenschutz und die Privatsphäre von Nutzern großzuschreiben. iCloud+ soll dabei helfen. iCloud+ erweitert den Funktionsumfang von Apples Cloud mit diesenn zusätzlichen Features:

iCloud Private-Relay

E-Mail-Adresse verbergen

HomeKit Secure Video-Unterstützung

Noch mehr Speicherplatz

Das steckt hinter den einzelnen Funktionen:

iCloud Private Relay

Der VPN-ähnliche Dienst kommt beim Surfen mit Safari ins Spiel. Dabei wird die IP-Adresse im Apple-Browser verschleiert. Webseitenbetreiber können einem dann einen Besuch nicht mehr genau zuordnen, um zum Beispiel gezielt Werbung anzuzeigen.

E-Mail-Adresse verbergen

Mit dieser Funktion lassen sich „Wegwerf“-E-Mail-Adressen erstellen, die man zum Beispiel für die Anmeldung bei Online-Diensten verwenden kann, ohne seine richtige E-Mail-Adresse weiterzugeben. Das soll vor allem vor Spam schützen.

HomeKit Secure Video

In der Home-App können Sicherheitskameras integriert und Video-Inhalte von überall aus angesehen werden.

Daneben kann man mit iCloud+- eine eigene Domain für die iCloud-E-Mail-Adresse erstellen. Dabei können auch Familienmitglieder zur Nutzung der Domain eingeladen werden.

iCloud+ Preis: Kosten für das Plus-Upgrade

Neben den oben genannten Features bietet iCloud+ zusätzlichen Speicherplatz in der Cloud. Der Preis für das Upgrade mit den Privatsphäre-Features und mehr Speicherplatz unterscheidet sich, je nachdem, wie viel zusätzliche Gigabyte man bucht:

Speicher Preis pro Monat 50 GB 0,99 Euro 200 GB 2,99 Euro 2 TB 9,99 Euro 6 TB 29,99 Euro 12 TB 59,99 Euro

Alle Zusatzfunktionen sowie der Speicherplatz können dank Apples Familienfreigabe auch mit mehreren Nutzern geteilt werden, ohne dass die Kosten steigen.

iCloud+ aktivieren: So gehts

Ihr könnt iCloud+ auf verschiedenen Wegen aktivieren. Das klappt am iPhone, iPad, Mac oder PC.

So führt ihr das Upgrade am iPhone, iPad und iPod touch durch

Öffnet die Einstellungen-App. Drückt oben auf eure Apple-ID. Steuert dann den Abschnitt „iCloud“ an. Hier wählt ihr die Option „Speicher verwalten“ oder „iCloud-Speicher“ aus. Wählt „Mehr Speicher kaufen“ aus. Die Option kann bei euch auch „Speicherplan ändern“ heißen. Nun könnt ihr eine der oben genannten Optionen auswählen und auf die iCloud+-Vorteile zugreifen.

Am Mac bucht ihr iCloud+ so

Drückt auf das Apple-Logo. Steuert die Systemeinstellungen an. Wählt eure Apple-ID aus. Hier geht es mit „iCloud“ weiter. Rechts unten drückt ihr auf „Verwalten“. Auch hier wählt ihr „Speicherplan ändern“ beziehungsweise „Mehr Speicher kaufen“ aus. Wählt die gewünschte Option aus.

So gehts bei Windows

iCloud Apple Inc.

Am Windows-PC meldet ihr euch in der iCloud-App an und aktiviert die iCloud-Plus-Vorteile im Abschnitt „Speicher“.

