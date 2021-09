Die iCloud lässt sich ideal mit dem iPhone, iPad oder Mac verbinden. Das und eine konkurrenzfähige Preisgestaltung machen sie für Apple-Fans attraktiv. GIGA listet euch die Preise für die iCloud auf und erklärt, was ihr für euer Geld bekommt.

5 Gigabyte Speicherplatz in der iCloud sind kostenlos, wenn ihr euch mit einer Apple-ID anmeldet. Braucht ihr mehr Platz, müsst ihr zahlen! Bis vor einiger Zeit kostete 1 Terabyte Speicher noch 9,99 Euro pro Monat. Seit Juni 2017 bekommt ihr doppelt so viel iCloud-Platz fürs Geld. Allerdings bezieht sich das nur auf das teuerste Angebot. Was müsst ihr also für die Upgrades zahlen?

iCloud-Kosten im Überblick

Es gibt vier verschiedene „Speicherpläne“ in der iCloud. Anfangs nutzt jeder die Basis-Option, die 5 Gigabyte freien Speicherplatz kostenlos bietet. Damit schafft ihr in der Regel allerdings nicht einmal ein iCloud-Backup. Und auch mit 50 Gigabyte kommt ihr nicht weit, wenn ihr ein Handy mit 64, 128 oder mehr Gigabyte Speicher habt.

Hier eine Übersicht der möglichen iCloud-Preise

Speicherplatz Preis pro Monat 5 GB Kostenlos 50 GB 0,99 Euro 200 GB 2,99 Euro 2 TB (2.000 Gigabyte) 9,99 Euro

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wäre das Angebot mit den 2 Terabyte Speicherplatz in der iCloud eindeutig zu groß. Aber ihr müsst bedenken, dass sich die iCloud ja nicht nur an Handy-User richtet. Damit könnt ihr einen Mac in die Cloud sichern!

Außerdem lohnt sich das große Paket auch aus anderen Gründen: Ihr könnt den bezahlten Speicherplatz jetzt im Rahmen eines „Family-Sharings“ mit Freunden und Familie teilen. Und dann stehen beispielsweise euch und eurem Partner jeweils 1 Terabyte zur Verfügung und ihr zahlt zusammen nur knapp 10 Euro pro Monat dafür.

Lohnen sich die iCloud-Preise im Vergleich?

Cloudspeicher gibt es in kleinen Dosen kostenlos, aber wenn ihr mehr braucht, wird es teuer. Da lohnt es sich doch, mal einen Vergleich zu ziehen. Wenn wir vom teuersten Apple-Angebot ausgehen, dann betragen die iCloud-Kosten für 2 Terabyte Speicherplatz 9,99 Euro pro Monat. Die iCloud wird von vielen iOS- und Mac-Programmen unterstützt, was nicht alle anderen Cloud-Anbieter von sich sagen können.

Bei jeweils monatlicher Abrechnung seht ihr hier ein paar Vergleiche zu den iCloud-Kosten:

Anbieter und Speicher im vergleichbaren Abo Monatliche Kosten iCloud – 2 Terabyte 9,99 € = 119,88 € / Jahr Dropbox – 2 Terabyte 11,99 € (bei jährlicher Zahlung: 119,88 €) Google One/ Google Drive – 2 Terabyte 9,99 € (bei jährlicher Zahlung: 99,99 €) Microsoft OneDrive -– 1 Terabyte 7,00 € (rechnerisch also 14,00 Euro für 2 TB)

Das Angebot von Google One (Google Drive) gibt es noch in wesentlich größeren Paketen bis zu 20 Terabyte und ihr könnt sie auch mit mehreren Personen teilen. Microsoft verbindet sein Cloud-Angebot mit einem Microsoft-365-Paket. Hier gehört gleich noch eine Office-Suite dazu. Allerdings umfasst das Angebot „Single“ nur 1 Terabyte Speicherplatz. Dafür gibt es dann 6 Terabyte, wenn man für 10 Euro im Monat das Paket „Family“ bucht.

Preislich gesehen und angesichts der Integration in iPhone und iPad kommt ihr mit den iCloud-Preisen gut weg. Es gibt einen iCloud-Client auch für Windows und verschiedene Backup-Programme unterstützen sie ebenfalls, sodass es sich tatsächlich lohnt, über ein Abo von iCloud-Speicher nachzudenken – zumal ihr diese Abos monatlich kündigen könnt.

