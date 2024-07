Once Human: Codes einlösen (Juli 2024/Deutsch)

Im Survival-Game Once Human könnt ihr Codes einlösen, die euch unterschiedliche Ressourcen geben, um euch das Überleben etwas zu erleichtern. Im Folgenden listen wir euch alle Codes für Juli auf und erklären euch, wie ihr sie einlöst.

Alle Codes für Once Human (Juli 2024)

Derzeit sind in Once Human folgende Codes aktiv:

fcnx8nhxj7: 300x Energy Link, 2x Activator, 1x Adrenaline Shot

OnceHuman0710: Camouflage Vehicle Skin

Zudem gibt es noch vier weitere Gutscheincodes. Allerdings könnt ihr nur einen der vier verwenden. Da ihr aber bei allen die gleichen Ressourcen erhaltet, ist es egal, welchen ihr von ihnen benutzt:

OnceHumanIGP: 300x Energy Link, 2x Activator, 1x Adrenaline Shot

OnceHumanLG: 300x Energy Link, 2x Activator, 1x Adrenaline Shot

OnceHumanTBG: 300x Energy Link, 2x Activator, 1x Adrenaline Shot

OnceHumanJRpt: 300x Energy Link, 2x Activator, 1x Adrenaline Shot

Codes in Once Human einlösen

Um Codes in Once Human einlösen zu können, müsst ihr im Tutorial so weit fortgeschritten sein, dass ihr die Quest „Eve of Evolution“ abgeschlossen habt. Erst danach könnt ihr auf den Shop zugreifen. Geht folgendermaßen vor, um die Codes einzulösen:

Aktiviert im Hauptmenü den Shop-Tab. Wählt daraufhin „Redeem Code“ aus (unten rechts). Gebt nun euren gewünschten Code ein und aktiviert ihn. Wenn der Code noch aktiv ist, landen die Ressourcen daraufhin in eurem Rucksack.

Once Human ist nicht nur auf PC via Steam verfügbar, sondern auch für iOS und Android-Systeme. Das Survival-Spiel ist zwar „free to play“, besitzt aber einen Ingame-Shop, wo ihr euch für Echtgeld verschiedene Items kaufen könnt. Deshalb können euch die Codes, die kostenfrei sind, auch ohne Bezahlung weiterhelfen.

