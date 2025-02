Was bedeutet „Bro“ und „Bromance“?

Auf Social Media, in Messengern und Online-Foren verbreiten sich englischsprachige Abkürzungen sehr schnell. Das Wort „Bro“ sowie die Wortschöpfung „Bromance“ wird aber auch schon im Alltag genutzt – aber was bedeutet das überhaupt?

Was heißt „Bro“? – Bedeutung der Abkürzung

„Bro“ ist die Abkürzung für das englische Wort „Brother“, auf Deutsch als „Bruder“. Und genauso wie Bruder oder die Abwandlungen Brudi, Bratan oder Bruh wird es als umgangssprachliche Ansprache genutzt.



„Bro“ wird dabei in den häufigsten Fällen als nette Ansprache für Freunde genutzt. So liest man häufig Sätze wie „Geht klar, Bro.“ oder „Mach dir keine Sorgen, Bro.“ Es kommt aber natürlich auf den Kontext der Unterhaltung an, wie „Bro“ genau gemeint ist.



So wird es auch gerne missbilligend eingesetzt. So kann das Vordrängeln an der Kinokasse mit einem „Dein ernst, Bro?“ oder die unglaubwürdige Geschichte eines Kollegen mit „Cool Story, Bro“ kommentiert werden. Vergleichbar wird im Deutschen öfter auch gerne ein ermahnendes „Mein Freund“ oder „Junge“ bei völlig unbekannten Personen eingesetzt, zum Beispiel: „Den Müll hebst du aber bitte auf, mein Freund!“

Beispiel-Sätze mit „Bro“

Was bedeutet „Bromance“?

Das Kofferwort „Bromance“ besteht aus den Wörtern „Bruder“ („Bro“) und „Romantik“ („romance“).



Es soll auf scherzhafte Weise die Beziehung von zwei (für gewöhnlich heterosexuellen) Männern beschreiben, die beste Freunde sind und nach außen schon fast wie ein Pärchen wirken. Mit anderen Worten: Die bedingungslose Liebe zwischen zwei Freunden, die jedoch keine sexuelle Anziehung füreinander haben.

Anzeige

