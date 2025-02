Von Assassin’s Creed bis Netflix: Alle trauern um Internet-Legende und es ist großartig

Die grüne Eule Duo ist tot und das Internet ist in tiefer Trauer.© IMAGO / imagebroker / pixabay / kalhh 1 / 14

Der beliebte Onlinedienst Duolingo hat verkündet, dass das hauseigene Maskottchen Duo verstorben ist. Der Tod der grünen Eule hat sich innerhalb weniger Stunden zu einem viralen Hit entwickelt und so ziemlich alle großen Marken machen bei der PR-Aktion mit.

Die Internet-Welt trauert um Eule Duo

Wer auf Plattformen wie X (ehemals Twitter) unterwegs ist oder gerne Fremdsprachen lernt, der wird Duo kennen. Die grüne Eule ist das berühmte Maskottchen von Sprach-Lern-Service Duolingo und seit Jahren eine Art Internet-Star, über die es zahlreiche Memes gibt. Nun hat Duolingo über X mitgeteilt, dass Duo verstorben ist.

Ganz offenbar handelt es sich hier um eine PR-Aktion, bei der noch nicht ganz klar ist, wohin die Reise geht. Die Reaktionen sind jedenfalls ein großer Spaß.

Duo wurde nämlich gleichermaßen gehasst wie geliebt und so springen nicht nur zahlreiche User auf die nicht ernstgemeinte Todesmeldung an, sondern auch alle großen Marken und Unternehmen. In dieser Bilderstrecke haben wir euch die besten Beiträge zusammengestellt: von Assassin’s Creed bis Netflix – alle gehen mit dem fiktiven Tod von Duo anders um.