Was heißt „crush“? Bedeutung im Chat, auf Facebook & Co.

Durch Instagram, TikTok, YouTube und Co. schwappen mehr und mehr englische Begriffe in unsere Sprache. Falls ihr erfahren habt, dass ihr jemandes „crush“ seid oder den Begriff einfach im Netz gelesen habt, findet ihr hier, was das bedeutet.

Crush und weitere Begriffe. Wir erklären gängigen Netzjargon im Video:

Was heißt „crush“? Bedeutung auf Facebook, Instagram & Co

Wer nach der Bedeutung von „crush“ sucht, wird schnell die Übersetzungen „zerdrücken“, „vernichten“ oder „zerquetschen“ finden. Das hat natürlich nichts damit zu tun, wenn ihr beispielsweise auf Facebook nach eurem „crush“ gefragt werdet oder jemand eine Person als ihren „crush“ bezeichnet.



Das Wort „crush“ hat im Englischen noch eine zweite Bedeutung, nämlich: „Schwarm“ – auch das könnte man falsch verstehen. Ein Tierschwarm ist hiermit natürlich nicht gemeint, sondern eine Person, in die man sich verguckt, verliebt oder verknallt hat.



So bedeutet der englische Satz „to have a crush on somebody“, übersetzt ungefähr „in jemanden verknallt sein“, „für jemanden schwärmen“ beziehungsweise „in jemanden verschossen sein“.

Verwendung von „crush“ im Netz & Alltag

Wenn euch jemand nach eurem „crush“ fragt, möchte dieser wissen, ob ihr euch in jemanden verknallt habt. Je nach Kontext kann sich das einerseits auf das echte Leben beziehen, andererseits aber auch auf eine Serien-Figur oder ein Band-Mitglied. Wenn jemand ein Foto mit „#crush“ markiert, hat sich der- oder diejenige wohl etwas in die abgebildete Person verguckt.



Es muss aber auch nicht immer eine Person sein. Wie man sich in eine bestimmte Sache „verlieben“ kann, so kann man auch einen „crush“ für ein Objekt haben. So findet ihr unter dem Hashtag „crush“ auch beispielsweise mal ein Bild von dem Lieblingsfilm, einer bestimmten Süßigkeit, oder einem Sportwagen. Dinge, von denen die Person träumt oder die sie einfach sehr gerne mag.

