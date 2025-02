Eschek: Was bedeutet das in der Jugendsprache?

In den sozialen Netzwerken stößt man immer wieder auf unbekannte Begriffe. Bei X, Instagram und Co. taucht manchmal der Begriff „Eschek“ auf. Was bedeutet das und wo kommt es her?

Was bedeutet „Eschek“ auf Deutsch?

In der Schreibweise „Eschek“ stammt der Begriff aus dem Dialekt im Ruhrgebiet. Es ist eine abwertende Bezeichnung für eine Person, die man ablehnt (Quelle: Ruhrgebietssprache.de). Im Ruhrgebiet kann es aber auch eine Beleidigung für einen Ausländer sein (Quelle: Hömma! Sprache Im Ruhrgebiet, Link).

Was bedeutet „DLRH" und „DLRG"?

auf YouTube

Je nach Absender kann es aber auch aus der türkischen Sprache kommen. Dort gibt es das Wort „eşek“, das wie „Eschek“ ausgesprochen wird. Damit meint man im eigentlichen Sinne einen Esel, allerdings kann die Bezeichnung für das Tier wie auch im Deutschen als abwertender Ausdruck für eine Person verwendet werden, die etwas Dummes tut (zum Thema: Das bedeutet „Tschüsch“). In sozialen Plattformen wie „X“ wird es in der Jugendsprache oft auch alleinstehend und ohne weitere Aussage als Ausdruck verwendet. Manchmal liest man also bloß „Eschek“ in einem Beitrag:

Beispiele für die Verwendung

In der Online-Sprache haben sich mittlerweile viele Begriffe aus dem türkischen Sprachraum etabliert. In den meisten Fällen dürfte „Eschek“ also auf das türkischsprachige Wort zurückgehen. Ganz gleich welche Definition man heranzieht, es handelt sich jeweils um eine Beleidigung. Oft wird es aber auch scherzhaft unter Freunden verwendet, um sich über jemanden lustig zu machen, ohne gleich beleidigend zu werden. Einige Beispiele für die Verwendung von „Eschek“ in der deutschen Sprache lest ihr hier:

