Hayde, Hajde & Hade (Tschüss, lan): Was bedeutet das?

In sozialen Medien wie Twitter oder Facebook liest man immer wieder Wörter, bei denen man sich fragt, was sie bedeuten. So findet man oft Beiträge mit dem Wort „hade“. Manchmal taucht das Wort auch in der Form „hajde“ oder „hayde“ auf. Was heißt das?

Das „Hade“ fällt meist zum Schluss einer Bemerkung. Manchmal wird auch „Hade Tschüss“ oder „Hade lan“ geschrieben. In der Form „hajde“ oder „hayde“ steht es aber auch oft alleine. GIGA erklärt, was das bedeutet.

„Hade“, „haide“, „haydi“: Was bedeutet das auf Deutsch?

Anders als die meisten Begriffe in der Online-Sprache stammt „hade“ nicht aus dem Englischen. Es handelt sich auch um keine Abkürzung. Stattdessen steckt hierhinter das Wort „Haydi/Hayde“ aus der türkischen Sprache. Der Begriff wird häufig im südosteuropäischen Raum verwendet und hat seinen Weg auch in die deutsche Chat-Sprache gefunden. Eine eindeutige Übersetzung gibt es nicht. Das Wort wird als „Allrounder“ für viele Begriffe verwendet. Meist kann es als Gruß zum Abschied oder allgemeine Verstärkung von etwas vorher Geschriebenen verstanden werden. Das kann „hadyi“/„hade“ bedeuten:

Na los!

Komm schon!

Auf gehts!

Bewegung, Bewegung, Bewegung!

Let’s go!

Los!

Los jetzt!

Im Video erklären wir weitere Begriffe aus der Netzsprache:

Wird es als Abschluss einer Aussage oder zum Abschied verwendet, bedeutet „hade“ so viel wie:

Machs gut!

Hau rein!

Ciao!

Es kann auch mit bekannten Abschiedsfloskeln kombiniert werden:

Hade ciao!

Hade tschüss!

Hajde & hayde: Was heißt das?

„Hajde“ oder „Hayde“ bedeuten auf Deutsch so viel wie „Los geht's!“, „Jetzt komm!“, „Wir müssen los“, „Bewegung!“. Es ist also eine Aufforderung zú einer Aktion.

„Hajde“ kann man zum Beispiel sagen, wenn eine Gruppe sich in Bewegung setzen oder mit einer Aktion anfangen soll. Es entspricht dem Englischen „Let's go“, das ebenfalls immer wieder im Deutschen verwendet wird. Der Begriff eignet sich zum Beispiel, wenn man zusammen chillt und zu einem anderen Ort wechseln möchte. Manchmal wird es auch als Aufforderung gemeint, wenn sich jemand anstrengen soll. In der deutschen Umgangssprache kann man dann auch so etwas wie „Mach hinne!“ oder „Komm in die Pötte!“ sagen.

„Hajde“ stammt aus dem Kroatischen, die Form „Hayde“ aus der türkischen Sprache. Es wird vor allem von Jugendlichen mit Migrationshintergrund aus den Balkanländern verwendet. Man hört es also nicht nur bei Kroaten und Türken, sondern auch von Menschen mit Wurzeln in Albanien, Bulgarien, Rumänien, Serbien und so weiter.

Mit einer ähnlichen Bedeutung hört oder liest man auch den Ausdruck „yallah“, der seinen Ursprung im Arabischen hat. Selten wird es auch als Abschiedsgruß im Sinne von „Mach's gut“ oder „Ciao“ genutzt.

Was bedeutet „hade lan“?

Weit verbreitet ist auch die Floskel „hade lan!“. Damit bezieht man sich nicht auf ein lokales Netzwerk. „Lan“ bedeutet stattdessen auf Türkisch „Mensch“ oder „man“. Einige Beispiele für die Verwendung findet ihr bei Twitter:

„Hade lan“ bedeutet in der Jugendsprache so viel wie „los, man!“, „los, digga!“, „komm schon, man“, „komm schon, alter!“. Es wird aber ebenfalls häufig als Abschiedsfloskel verwendet.

