👌 Was bedeutet das Finger-Kreis-Emoji?

Mit der Smartphone-Tastatur lassen sich mittlerweile unzählige Emojis schreiben. Viele Bedeutungen erklären sich von selbst, bei anderen ist es hingegen unklar, was damit gemeint. So stellt ihr euch möglicherweise die Frage, was der Absender mit diesem Zeichen 👌 meinen könnte.

Das Emoji zeigt eine Hand, bei der der Zeigefinger und Daumen einen Kreis bilden. Das Zeichen kann verschiedene Bedeutungen haben, die vom Absender und Kontext einer Nachricht abhängen.

👌 Diese Bedeutung hat der Smiley (Zeigefinger, Daumen & Kreis)

Die gängigste Bedeutung für dieses Handzeichen ist „OK“. Euer Gegenüber will also signalisieren, dass alles in Ordnung ist. Man kann das Zeichen verwenden, wenn man jemandem zustimmen möchte oder bestätigen will, dass man etwas verstanden hat.

ist. Man kann das Zeichen verwenden, wenn man jemandem zustimmen möchte oder bestätigen will, dass man etwas verstanden hat. Das 👌-Zeichen wird auch genutzt, um zu zeigen, dass man etwas gut findet. Ähnlich wird auch das „Daumen hoch“-Zeichen eingesetzt.

Beim Essen zeigen Köche oder Bekochte damit an, dass etwas v orzüglich geschmeckt hat.

hat. Spaßvögel verwenden das Zeichen für das „Reingeschaut“-Spiel.

Das Zeichen kann aber auch noch anders verstanden werden. Vor allem im Ausland und in bestimmten sozialen Gruppen steckt hinter dem Zeigefinger und Daumen noch mehr:

In manchen Ländern wie Russland, Brasilien, Frankreich oder Spanien versteckt sich dahinter eine beleidigende Geste . Dort wird es so verstanden wie hierzulande der Mittelfinger.

. Dort wird es so verstanden wie hierzulande der Mittelfinger. Im Nahen Osten wird das Zeichen verwendet, um Homosexuelle zu beleidigen.

In der Türkei ist es hingegen ein Symbol, mit dem der Geschlechtsakt gemeint wird.

gemeint wird. Teilweise wird damit auch die „Null“ gemeint. Fühlt sich jemand durch die Geste angesprochen, kann sich der- oder diejenige dadurch abgewertet fühlen.

Besonders bei Gesprächen mit Nutzern aus dem Ausland solltet ihr also bei deM Emoji vorsichtig sein und gegebenenfalls auf ein anderes Symbol ausweichen, wenn ihr eure Zustimmung äußern wollt.

Vorsicht: Das kann 👌 noch bedeuten

Im politischen Kontext hat die „OK“-Hand noch eine ganz andere Bedeutung. Unter anderem bei „X“ wird das Symbol als Zeichen für die „White Power“-Bewegung genutzt. Dabei bilden die drei gespreizten Finger den Buchstaben „W“, während der Kreis aus Zeigefinger und Daumen für das „P“ stehen soll (Quelle: Zeit.de). Diese Nutzer verwenden oft auch den Zahlencode „1161“. Auch in politischen Kreisen und Gesprächen solltet ihr also bei der Nutzung des Emojis vorsichtig sein.

