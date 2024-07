🖖 Was bedeutet das Emoji? (Hand mit gespreizten Fingern)

Mit dem Smartphone lassen sich unzählige Emojis schreiben. Viele Bedeutungen sind selbsterklärend, bei einigen Symbolen weiß man aber möglicherweise nicht, wie sie gemeint sind. So könnt ihr euch zum Beispiel fragen, was das Hand-Emoji mit gespreiztem Zeige- und Ringfinger bedeuten könnte 🖖.

Das Emoji „🖖“ wird häufig als „Spock“-Geste oder „Vulkanischer Gruß“ bezeichnet. Es hat seine Wurzeln in der populären Science-Fiction-Serie „Star Trek“. Das Zeichen zeigt eine Hand mit gespreizten Fingern, bei der Mittel- und Ringfinger auseinandergehalten werden. Dieses Symbol wird von den Vulkaniern, einer fiktiven außerirdischen Rasse in „Star Trek“, als Grußgeste verwendet. Der Vulkanische Gruß wird meist mit den Worten „Lebe lang und in Frieden“ (im Original: „Live long and prosper“) begleitet. Falls ihr das Spock-Emoji schreiben wollt, aber auf der Tastatur nicht findet, könnt ihr es hier kopieren: 🖖

🖖: Bedeutung und Ursprung des Vulkanischen Grußes

In der Netzsprache, zum Beispiel im Chat bei WhatsApp, wird das Emoji also meist zum Gruß verwendet. Es hat die gleiche Bedeutung wie ein Winken oder Händeschütteln.

Weitere Hände-Emojis erklärt:

Der Ursprung dieser Geste geht auf Leonard Nimoy zurück, der in der Serie den Vulkanier Spock darstellte. Nimoy, der selbst jüdischer Abstammung war, ließ sich von einer hebräischen Geste inspirieren, die bei bestimmten jüdischen Segnungen verwendet wird. Diese Geste, bei der die Finger in ähnlicher Weise gespreizt werden, symbolisiert den hebräischen Buchstaben „Shin“ (ש), der für den Namen Gottes steht. Nimoy fand diese Geste passend für die friedliche und weise Natur der Vulkanier und führte sie in die Serie ein.

🖖 Gruß der Vulkanier als Emoji

Im Laufe der Jahre hat sich der Vulkanische Gruß in der Popkultur fest etabliert und wird oft als Symbol für „Star Trek“ und die damit verbundenen Ideale von Frieden, Logik und interkulturellem Verständnis verwendet. Das „🖖“-Emoji ist eine moderne Adaption dieser Geste und wird in der digitalen Kommunikation häufig genutzt, um jemandem auf freundliche und humorvolle Weise alles Gute zu wünschen oder eine Anspielung auf „Star Trek“ zu machen.

In der breiten Anwendung steht das Emoji jedoch nicht nur für Fans der Serie. Es wird auch allgemein als Zeichen der Freundschaft, des Wohlwollens und der positiven Wünsche verstanden. Durch seine Herkunft und die damit verbundenen Bedeutungen hat das „🖖“-Emoji eine tiefe kulturelle Resonanz und erfreut sich großer Beliebtheit in der digitalen Kommunikation. Weitere Erklärungen von gängigen Emojis: