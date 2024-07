„Yappen“: Was bedeutet das? (TikTok, Instagram & Co.)

„Der ist schon wieder am Yappen“ – habt ihr so einen Satz im Internet gelesen oder in einem Video bei TikTok und Co. gehört und wisst nicht, was er bedeutet? Ihr seid nicht alleine. „Yappen“ ist ein neuer Begriff in der Jugendsprache, der immer häufiger auftaucht. Was bedeutet das?

Wie die meisten Slang-Begriffe in der deutschen Jugendsprache hat auch „yappen“ seinen Ursprung in der englischen Sprache.

Was bedeutet „Yappen“?

„Yappen“ leitet sich vom englischen Verb „to yap“ ab. Das bedeutet so viel wie „quasseln“, „labern“ oder „dumm daherreden“. „Yapping“ wird auch für das Kläffen von Hunden benutzt. Mit dem Wort wird also auf Deutsch gemeint, dass jemand „redet“, „labert“ oder „plaudert“. Die „yappende“ Person spricht, redet aber nichts, was einen nennenswerten Inhalt hat. Es muss sich aber nicht nur auf den Inhalt beziehen. Auch die Form, wie man spricht, kann damit gemeint sein. Das Wort bezeichnet dann eine laute, ermüdende, anstrengende oder anderweitig unsympathische Sprechweise. Es kann sowohl für das mündliche Reden als auch für Chat-Nachrichten verwendet werden. Auch wenn man also in WhatsApp und Co. mit jemandem schreibt, „yappt“ man.

Einige Beispiele für die Nutzung des Worts in der deutschen Sprache:

„Ich liebe es, zu haten und zu yappen.“

„Ich brauche eine beste Freundin, mit der ich zusammen yappen kann.“

Weitere Beispiele aus X:

Jugendwort „Yappen“: Bedeutung schnell erklärt

Das Wort ist zwar keine Beleidigung. Es wird aber eher abwertend verwendet. Ein entsprechendes Gespräch ist also wenig sinnvoll und Leute, die am „yappen“ sind, reden eher nutzloses Zeug. „Yappen“ ist ein Wort, das erst seit Mitte 2024 in größeren Umfang verwendet wird. Es gilt daher als einer der Kandidaten für die Nominierung zur Jugendwortwahl 2024 berücksichtigt zu werden. Weitere Kandidaten sind unter anderem diese Wörter:

