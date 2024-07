Endlich Tinder-Dates: Experiment zeigt, worauf Frauen wirklich stehen

Was macht ein Tinder-Profil wirklich attraktiv? Ein neues Experiment gibt überraschende Antworten. Eines hat sich aber wieder einmal bestätigt: Es gibt einen ziemlich großen Unterschied zwischen dem, was Menschen sagen und dem, was sie tun.

Tinder: Bringen teure Autos mehr Matches?

Ein Experiment von LeasingMarkt.de ging der Frage nach, ob teure Autos im Profilfoto für mehr Erfolg beim Online-Dating sorgen. Zwei Testpersonen erstellten jeweils zwei nahezu identische Tinder-Profile. Der einzige Unterschied: Auf dem einen Profil prahlten sie mit einem schicken 6er BMW Cabrio, auf dem anderen mit einem alten Smart. Eine Woche lang sammelten die Profile Likes und Matches.

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Die BMW-Profile waren der absolute Renner. Vor allem bei Männern kam der Luxusschlitten gut an. Das BMW-Profil sammelte fast dreimal so viele Likes wie das Smart-Pendant. Auch bei den weiblichen Testpersonen hatte das teure Auto klar die Nase vorn.

Keine große Überraschung also. Doch jetzt wird es interessant: In einer begleitenden Umfrage gaben über 85 Prozent der Befragten an, dass ihnen teure Autos völlig egal seien. Nur rund 15 Prozent gaben zu, Fahrer von Luxusautos attraktiver zu finden. Zwischen den Geschlechtern gab es nur geringe Unterschiede in der Bewertung (Quelle: LeasingMarkt.de).

Das Experiment zeigt: Auch wenn die meisten es nicht zugeben wollen, können teure Autos beim Dating eine Rolle spielen. Zumindest auf Tinder, wo eigentlich nur der erste Eindruck zählt, können Luxusautos offenbar Türen öffnen.

Teure Autos im Profilbild: Ja oder nein?

Soll man auf Dating-Apps mit teuren Autos oder anderen Statussymbolen prahlen? Es ist wahrscheinlich eine Gratwanderung. Ein dezenter Hinweis auf den eigenen Erfolg kann durchaus Pluspunkte bringen. Wer es aber übertreibt, wirkt schnell unsympathisch. Ein teures Auto mag zwar für mehr Matches sorgen, aber für eine echte Beziehung braucht es mehr als einen schicken Schlitten.