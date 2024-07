„English or spanish“-Meme: Was soll das & wie heißt das Lied?

In sozialen Medien tauchen regelmäßig neue Memes auf. Bei TikTok gibt es seit Mitte 2024 Videos, in denen die Frage „english or spanish“ gestellt wird. Was soll das?

In den entsprechenden Videos geht der Creator auf nichts ahnende Männer zu und stellt zunächst die Frage „english or spanish“. Damit will der Video-Ersteller wissen, welche Sprache die angesprochene Person spricht. Die Videos stammen aus den USA und es werden überwiegend Männer angesprochen, die einer Herkunft aus Lateinamerika zugeordnet werden können. Sobald eine Antwort gegeben wird, folgt die scherzhafte Feststellung „whoever moves first is gay“ („Wer sich als erstes bewegt, ist schwul.“). Die Aussage erfolgt in der Sprache, die die angesprochene Person gewählt hat.

„English or spanish“ Meme: Beispiele & Song

Der „Witz“ in den Videos besteht darin, dass die angesprochenen Personen „einfrieren“ und sich bis zum Ende des Videos nicht mehr bewegen. Die folgenden Beispiele zeigen, wie die Angesprochenen nach der Frage „english or spanish“ und der zum Meme gehörenden Aussage erstarren:

Das Meme geht auf den Creator Alfonso Pinpon zurück. In seinem Kanal finden sich zahlreiche solcher Videos, die in Malls aufgenommen wurden (zum Kanal). Inhalte dieser Art haben Hundertausende bis zig Millionen Views bei TikTok. Auf seinem Channel versammelt Alfonso Pinpon über 1 Millionen Follower und über 40 Millionen Likes.

In den Videos ist manchmal ein langsames Lied zu hören. Der Song aus dem „english or spanish“-Meme heißt „Static“ und ist von Steve Lacy. Hier könnt ihr das Lied anhören:

„English or spanish“: Erklärung des Memes

Die Videos sind auf den ersten Blick zwar witzig gemeint, zeigen aber auch, wie sehr sich Männer anstrengen, um auch im Scherz bloß nicht als homosexuell gehalten zu werden. Mit dem Trend zeigt Pinpon eine internalisierte und unbewusste Homophobie auf. Ein altes Meme, das in eine ähnliche Richtung geht, ist der Beitrag „no homo“.

Wie bei so gut wie jedem anderen Trend gibt es auch bei dem „english or spanish“-Meme mittlerweile diverse Nachahmer. So stößt man bei TikTok mittlerweile regelmäßig auf gleich laufende Inhalte von anderen Creators. Eines der bekanntesten Beispiele ist das Video von dem Streaming-Megastar iShowSpeed, der die Frage an den legendären Fußballer Zlatan Ibrahimovic weitergibt.

Mittlerweile ist das Meme so bekannt, dass angesprochene Männer sofort erstarren, wenn die Frage „english or spanish“ gestellt wird.

Daneben gibt es auch andere Reaktionen. Manche Nutzer, die das Meme kennen, erstarren dann nicht, sondern starten zum Beispiel einen wilden Tanz. Einerseits persiflieren sie so das Meme, andererseits nutzen einige Männer so die Gelegenheit, ihre Homosexualität offen und stolz zu zeigen.

Mitte Juli dürfte das Meme noch bekannter werden, da im Finale der Fußball-EM England und Spanien aufeinandertreffen. Viele TikToker greifen das Meme auf und ziehen es in den Fußball-Kontext.

