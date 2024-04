Abkürzung OOTD: Bedeutung bei Shops, Selfies & Mode/Fashion

Die Abkürzung „OOTD“ kann zu Missverständnissen führen, weil sie gleich mehrere Bedeutungen hat. Dazu stammen die Bedeutungen von „OOTD“ – wie bei vielen Abkürzungen der Fall – aus dem Englischen. Die Herleitung ist somit für Nichtmuttersprachler nur schwierig möglich. Was „OOTD“ bei (Online-)Shops und Fashion-Influencern ausgeschrieben und übersetzt bedeutet, erklären wir euch hier.

Das Akronym „OOTD“ taucht einerseits in sozialen Netzwerken und Blogs als Hashtag auf, andererseits kann man die Abkürzung auch auf verschiedenen Shop-Seiten finden. Die Bedeutungen sind dabei grundverschieden – auch wenn durchaus möglich ist, dass es sich beide Male um Mode und Klamotten dreht.

Was heißt „OOTD“ auf Shop-Seiten & bei Angeboten?

Wenn ihr die Abkürzung in einem Online-Shop findet oder in einem Beitrag, der ein bestimmtes Produkt hervorhebt, steht „OOTD“ gewöhnlich für „Offer of the Day“. Auf Deutsch übersetzt bedeutet dies „Angebot des Tages“. Im Normalfall ist damit ein Tagesangebot gemeint – also ein besonders niedriger Preis, der aber nur für diesen einen Tag gilt.

Verwirrend wird es, wenn ihr auf die Abkürzung bei Twitter, Instagram oder ähnlichen Plattformen stößt. Ist der Post von einem Hersteller oder Verkäufer und bewirbt ein Produkt, ist die Bedeutung „Offer of the Day“ naheliegend. Wenn jedoch eine Privatperson die Abkürzung nutzt und kein Produkt bewirbt, sollte die andere Deutung gemeint sein.

Was bedeutet „OOTD“ bei Mode-Bloggern und Selfies?

Die Abkürzung „OOTD“ kommt häufig auch bei Mode-Bloggern und -Vloggern, Instagram-Models und Fashion-Influencern vor. Aber auch normale Personen nutzen die Abkürzung als Hashtag unter einem Selfie beziehungsweise Selbstportrait. In diesem Fall sollte das Akronym „OOTD“ dann für „Outfit of the Day“ stehen. Auf Deutsch übersetzt also die „Kleidungskombination des Tages“ beziehungsweise das „Tagesoutfit“.

Wenn euch also jemand beispielsweise ein Foto von sich per WhatsApp sendet oder auf Instagram hochlädt und dazu den Hashtag „#OOTD“ nutzt, möchte derjenige für gewöhnlich eine Reaktion – im Idealfall natürlich Lob oder weitere Kombinationsvorschläge – zu seinem gewählten Outfit.

