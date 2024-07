WhatsApp macht Fotos besser: Nutzer erhalten ganz neue Möglichkeiten

WhatsApp-Nutzer können sich auf eine spannende Neuerung freuen: Der Messenger plant die Integration neuer KI-Funktionen. Statt Fotos einfach nur anzusehen oder zu versenden, liefert WhatsApp detaillierte KI-Informationen über den Bildinhalt. Auch eine Bearbeitung durch KI ist möglich.

WhatsApp-KI: Bilder analysieren und bearbeiten

In einer Beta-Version von WhatsApp ist eine weitere KI-Funktion aufgetaucht. Diese ermöglicht es, Bilder genauer unter die Lupe zu nehmen. Dazu gehört das Erkennen von Objekten, Personen oder Szenen im Bild. Die KI könnte zum Beispiel erkennen, ob auf einem Foto eine Katze, eine Landschaft oder ein bestimmtes Gebäude zu sehen ist.

Doch dabei soll es nicht bleiben: Neben der reinen Erkennung soll die KI auch in der Lage sein, zusätzliche Informationen zu liefern. So könnte sie bei einem Foto eines historischen Gebäudes dessen Namen, Baujahr und Bedeutung nennen (Quelle: WABetaInfo).

Spannend ist auch die Möglichkeit, Texte in Bildern zu erkennen und zu übersetzen. Das könnte besonders nützlich sein, wenn man Fotos von Schildern oder Dokumenten in einer Fremdsprache erhält. Die KI würde den Text erkennen, übersetzen und dem Nutzer direkt in WhatsApp zur Verfügung stellen.

Neben der Analyse plant WhatsApp offenbar auch eine KI-gestützte Bildbearbeitung. Nutzer sollen Bilder direkt in der App verändern und verbessern können. Denkbar wären Funktionen wie das Entfernen unerwünschter Objekte aus einem Foto, das Ändern des Hintergrunds oder auch das Hinzufügen neuer Elemente zum Bild.

Auch bei der Verbesserung der Bildqualität könnte KI helfen. So könnten unscharfe Fotos geschärft, die Belichtung korrigiert oder die Farben optimiert werden.

Tipps und Tricks rund um WhatsApp seht ihr im Video:

WhatsApp: Wann erscheinen die neuen KI-Features?

Die Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung und wurden erst in einer Beta-Version der Android-App entdeckt. Wann sie allen Nutzern zur Verfügung stehen werden, ist noch nicht bekannt. Es ist davon auszugehen, dass WhatsApp die Funktionen schrittweise einführen und testen wird.