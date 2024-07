iPhone-Nutzer in Lauerstellung: Apple kann mit Update nicht mehr warten

Eher als gedacht müssen iPhone-Nutzer wohl ihre Smartphones aktualisieren. Noch vor iOS 18 und iOS 17.6 wird es einem aktuellen Bericht zufolge ein weiteres Update geben. Doch warum kann oder will Apple damit nicht einfach warten?

Gegenwärtig arbeitet Apple sowohl am größeren Update auf iOS 18 als auch an iOS 17.6 fürs iPhone. Nummer 18 erscheint final erst im Herbst und wird viele neue Features beinhalten. Mit iOS 17.6 wird Apple jedoch wahrscheinlich Ende Juli ein weiteres Service-Update für iOS 17 bereitstellen.

Anzeige

Apple arbeitet an iOS 17.5.2 fürs iPhone

Zuletzt erschien noch am 20. Mai 2024 iOS 17.5.1 mit einer Reihe von kleineren Fehlerkorrekturen. Dem folgt laut einem Bericht eines Informanten bald noch ein weiteres Update auf iOS 17.5.2 (Quelle: MacRumors). Dieses soll die Build-Nummer 21F101 tragen und dürfte minimale Fehlerkorrekturen und eventuell auch Sicherheits-Patches beinhalten. Wir tippen vor allem auf Letzteres, schließlich muss Apple einen guten Grund haben, warum die Änderungen nicht einfach mit iOS 17.6 veröffentlicht werden. Das Update ist ja auch nur noch wenige Wochen vom Release entfernt.

Apple hat es also eilig und will stattdessen lieber noch ein Mini-Update fürs iPhone veröffentlichen. Noch ist unklar, wann iOS 17.5.2 erscheinen soll. Doch dies dürfte bereits in wenigen Wochen, wenn nicht gar nur wenigen Tagen der Fall sein. Immerhin wird mit iOS 17.6 spätestens Ende Juli gerechnet, eine Veröffentlichung von iOS 17.5.2 muss natürlich vorher angesetzt werden.

Anzeige

Auf der WWDC im Juni präsentierte Apple iOS 18 und vieles mehr:

18 Neuigkeiten von der WWDC 2024

Fokus liegt auf iOS 18

Neue Funktionen werden weder von iOS 17.5.2 noch von iOS 17.6 erwartet. Es handelt sich demnach nur noch um reine Systempflege. Den Fokus legt Apple in diesen Tagen voll und ganz auf die Fertigstellung von iOS 18 und weiteren damit verbundenen Arbeiten.

Anzeige

So muss laut Hersteller die hauseigene KI (Apple Intelligence) beispielsweise noch konform zu den Wettbewerbsgesetzen der Europäischen Union angepasst werden. Aus diesem Grund wird die KI im Herbst 2024 nicht im Update von iOS 18 innerhalb der EU enthalten sein. Wir bekommen das Feature frühestens erst im nächsten Jahr.