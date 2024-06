WhatsApp schafft im Messenger bald komplett neue Möglichkeiten

WhatsApp gehört zu den beliebtesten Messengern der Welt und soll durch innovative Funktionen noch besser für die Zukunft gerüstet werden. Deshalb wollen die Macher so viele KI-Funktionen wie nur möglich integrieren. In dem neuesten Fall könnte das für euch aber tatsächlich ganz praktisch sein, denn dadurch könnt ihr eure Profilbilder einfach selbst direkt in der App generieren

WhatsApp nutzt KI für Profilbilder

WhatsApp hat bereits im vergangenen Jahr erste KI-Features in den Messenger integriert, mit denen ihr eigene Sticker erstellen, Fragen beantworten und Bilder generieren könnt. Jetzt wurde bekannt, dass das Unternehmen noch einen Schritt weiter gehen möchte. In der neuesten Android-Version von WhatsApp mit der Version 2.24.11.17 hat WABetaInfo eine neue Funktion entdeckt. Mit dieser könnt ihr direkt ein KI-Profilbild erstellen. Das sieht zukünftig dann so aus:

Mit WhatsApp könnt ihr bald direkt Profilbilder erstellen. (Bildquelle: WABetaInfo)

Genau wie bei anderen KI-Tools, wo ihr Bilder erzeugen könnt, müsst ihr einfach nur beschreiben, was ihr euch vorstellt. Danach wird das Bild oder eine Auswahl an Bildern generiert. Ob sich auch vorhandene Fotos beispielsweise ins Comic-Design verändern lassen, ist bisher nicht bekannt. Das wäre in jedem Fall noch eine spannende Erweiterung, um bereits vorhandene Bilder einfach nur aufzuhübschen oder zu individualisieren. Damit könnte dann auch die Privatsphäre noch etwas besser geschützt werden – behauptet zumindest die Quelle.

Neue KI-Funktion noch nicht in WhatsApp integriert

Aktuell könnt ihr die neue KI-Funktion von WhatsApp nicht nutzen. Sie dürfte aber nicht zu lange auf sich warten lassen, weil alle Unternehmen KI-Features so schnell wie nur möglich in ihre Produkte integrieren. Da spielt es dann auch keine Rolle, wie gut diese funktionieren und wie sinnvoll sie sind. Ihr könntet nämlich auch zu jedem Bildgenerator gehen, euch dort ein KI-Profilbild erzeugen lassen und es bei WhatsApp einbauen. Der Messenger würde euch einfach nur diesen Weg ersparen.

