Zu spät fürs iPhone 16: Geniales Feature erst mit Software-Update im nächsten Jahr

Bereits nächste Woche wird Apple das nächste größere iPhone-Update präsentieren. Doch eine der besten, wenn nicht gar die beste Funktion von iOS 18 braucht noch mehr Zeit. Erst 2025 soll nämlich Siris volle KI-Leistung losgelassen werden – zu spät nicht zuletzt auch fürs iPhone 16 im Herbst.

Die Spatzen pfeifen es bereits von den Dächern im kalifornischen Amtssitz von Apple – mit iOS 18 will der iPhone-Hersteller im KI-Rennen endlich zu Google und Samsung aufholen. Dazu beitragen soll vor allem auch Apples Sprachassistent Siri. Wie Insider und Bloomberg-Reporter Mart Gurman jetzt verrät, soll Siri erstmals die volle Kontrolle über alle individuellen Funktionen in Apps erhalten. Etwas, was nur funktioniert, weil Apple den Sprachassistenten mithilfe des eigenen LLMs (Large Language Model) komplett umgestaltet (Quelle: Bloomberg).

Siri im iPhone 16 und iOS 18: iPhone-Sprachassistent trifft auf KI

Die KI soll konkret analysieren, was Nutzerinnen und Nutzer auf ihren iPhones und iPads tun und kann dann automatisch die passenden Siri-Funktionen aktivieren. Ein Blick auf eine kleine Auswahl der Möglichkeiten veranschaulicht dies ganz gut. So kann Siri in iOS 18:

bestimmte Dokumente öffnen

eine Notiz von einem Ordner in einen anderen verschieben

eine E-Mail löschen

einen Artikel zusammenzufassen

einen Weblink mailen

eine bestimmte Nachrichtenseite in Apple News öffnen

Anfangs wird dies laut Gurman aber nur mit Apples eigenen Apps möglich sein. Ebenso wird Siri zunächst nur einen einzigen Befehl ausführen können. Später sind aber gleichzeitige Kombinationen von mehreren Anweisungen möglich, beispielsweise soll Siri dann ein Foto machen und anschließend dieses in einer Nachricht versenden können.

So stellt sich Apples Konkurrent Google die Zukunft der KI vor – da kommt noch jede Menge:

Project Astra: Googles KI der Zukunft

Apple braucht noch bis kommendes Jahr

Hört sich alles gut an, doch wer sich iOS 18 beziehungsweise auch iPadOS 18 auf iPhone und iPad im September installiert, wird auf die genannten Siri-Features noch länger warten müssen. Apple wird diese zwar bereits im Juni auf der WWDC in einer ersten Vorschau zeigen, doch Siri wird erst 2025 mit einem weiteren Update für iOS 18 aufblühen. Apple packt es nicht eher und braucht für die Fertigstellung von Siris KI-Funktionen noch ein ganzes Stück mehr Zeit.

Es gibt noch ein weiteres Problem für die Nutzer. All die leistungsfähigen KI-Funktionen von iOS 18 benötigen aktuelle Hardware. Größtenteils wird ein iPhone 15 Pro zu Pflicht, für iPadOS 18 und macOS 15 muss es dann mindestens ein M1-Chip sein, möchte man auf nichts verzichten.

Gewissheit darüber erhalten wir am 10. Juni 2024. Am besagten Montag startet Apples Entwicklerkonferenz und wird mit einer Keynote um Punkt 19 Uhr unserer Zeit und einem dazugehörigen Livestream eröffnet.