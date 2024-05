SNAFU: Bedeutung & Übersetzung im Netz, bei Anime & im Militär (Nicht jugendfrei!)

Was heißt eigentlich „SNAFU“ und wo kommt es her? Den Ausdruck findet man immer wieder im Internet und bei Filmen, Serien, Büchern sowie anderen Medien. Da die Abkürzung aus dem Englischen stammt, ist die Herleitung nicht gleich ersichtlich. (Achtung: Nicht jugendfrei!)

„SNAFU“: Bedeutung & Übersetzung

„SNAFU“ ist ein Akronym, also eine neue Wortschöpfung aus den Anfangsbuchstaben anderer Wörter. „SNAFU“ steht dabei für den Satz: „Situation Normal, All Fucked Up“, manchmal wird der zweite Teil auch mit „All Fouled Up“ etwas freundlicher interpretiert. Auf Deutsch bedeutet es so oder so etwa: „Lage normal, alles im Arsch“, oder eben auch hier etwas freundlicher: „Lage normal, alles im Eimer.“ Mit dem Begriff wird beschrieben, das alles wie gewohnt Scheiße ist – wobei die Situation nicht hoffnungslos ist, nur eben seit langem oder schon immer sehr schwierig.

Herkunft: Woher kommt der Begriff „SNAFU“? (Militär)

Ursprünglich kommt der Ausdruck „SNAFU“ aus der Zeit vor oder während des 2. Weltkriegs. Allgemein wird die Schöpfung dem US-Soldaten Don Taylor zugesprochen, der den Begriff 1941 geläufig gemacht haben soll. Nachzuweisen ist der Begriff aber erst ab 1942, wo ihn Colonel Frank Capra als Name für eine Figur für das „Army-Navy Screen Magazine“ nutzte. Zwischen 1943 und 1945 erschienen 28 kurze Schwarz-Weiß-Cartoons mit dem Titel „Private SNAFU“, die ihr heute auch frei auf YouTube ansehen könnt:

Verwendung von „SNAFU“ im Netz & in der Pop-Kultur (Anime, Serien, Bands)

In der Pop-Kultur ist „SNAFU“ inzwischen zu einem geflügelten Wort geworden. Der Begriff fällt in zahlreichen Filmen und Serien und wird auch abseits von militärischen Geschichten verwendet. Einige Beispiele dafür, haben wir euch hier zusammengefasst:

Der chaotische Romcom-Anime „My Teen Romantic Comedy SNAFU“ trägt die Abkürzung direkt im Titel.

trägt die Abkürzung direkt im Titel. In der Kult-Buchreihe Illuminatus! (bei Amazon anschauen) von Robert Shea und Robert Anton Wilson spielt das sogenannte „SNAFU“-Prinzip eine zentrale Rolle.

(bei Amazon anschauen) von Robert Shea und Robert Anton Wilson spielt das sogenannte eine zentrale Rolle. Es gibt mehrere Bands mit dem Namen „SNAFU“. Am bekanntesten war die kurzlebige britische Blues-Rockband aus den 70ern, die unter anderem aus Bobby Harrison (Procol Harum) und Micky Moody (Whitesnake) bestand.

mit dem Namen „SNAFU“. Am bekanntesten war die kurzlebige britische Blues-Rockband aus den 70ern, die unter anderem aus Bobby Harrison (Procol Harum) und Micky Moody (Whitesnake) bestand. Viele Serien haben eine Folge mit dem Titel „SNAFU“, unter anderem: „Person of Interest“, „Homefront“, „Pacific Blue“, „Marvel's Agent Carter“ oder „S.W.A.T.“

