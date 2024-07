„Herr der Ringe: War of the Rohirrim” (Anime): Release und alles Weitere

Mit „Der Herr der Ringe: Der Krieg der Rohirrim“ kehrt die Fantasy-Franchise in die internationalen Kinos zurück. Dieses Mal ist es jedoch ein Anime-Film. Im Folgenden verraten wir euch den Starttermin und alles Weitere, was ihr wissen müsst.

Die Anime-Adaption „Der Herr der Ringe: The War of the Rohirrim“ soll eine Laufzeit von circa 2.5 Stunden haben und ab dem 12. Dezember 2024 in den Kinos laufen. Zeitlich ist die Geschichte circa 260 Jahre vor den Ereignissen der „Der Herr der Ringe“-Trilogie angesiedelt. Es ist also ein Prequel-Film. Obwohl er noch dieses Jahr erscheinen soll, gibt es noch keinen offiziellen Trailer.

Jedoch gibt es durch die Artikel von Hollywood Reporter und Entertainment Weekly mehr Infos zum Film, der Geschichte und den Charakteren. Unter anderem ist ein neues Bild der Protagonistin Héra zu sehen, die in der Originalvertonung von Gaia Wise gesprochen wird:

Regisseur Kenji Kamiyama erklärt im Entertainment Weekly Interview, dass der Anime die Geschichte des Königs Helm Hammerhand erzählt, einer der großen und mächtigen Könige von Rohan. Die Story beleuchtet ebenfalls seine Tochter Héra. Sie ist kurz in den „Herr der Ringe“-Anhängen erwähnt, wo sie allerdings keinen Namen trägt. Die Produzentin Philippa Boyens sagt im Interview, dass sie und Drehbuchautorin Phoebe Gittins von der Tochter fasziniert gewesen seien und sie deswegen in der Anime-Adaption eine zentrale Rolle einnehmen wird. So Philippa Boyens:

We know Helm has a daughter, and we know that she was central to the conflict that happened. But myself, and especially screenwriter Phoebe Gittins, were drawn to her. We could feel the weight of being that unnamed daughter, which immediately piqued our interest: Who was she? How did she live?