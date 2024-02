Die Chroniken von Narnia 4: Gibt es einen neuen Teil?

Mit weltweit über 100 Millionen verkauften Exemplaren gehört „Die Chroniken von Narnia“ zu einer der erfolgreichsten Fantasyroman-Serien überhaupt. Die Verfilmung mit dem ersten Teil aus 2005 sorgte für klingelnde Kinokassen. 2010 erschien mit „Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte“ der dritte und bislang letzte Film. Seitdem ist es still geworden. Wie steht es also um einen vierten Teil?

2005 erschien „Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia“ und spielte weltweit sagenhafte 744,7 Millionen US-Dollar ein. Ein zweiter Teil war da quasi ein Muss. 2008 erschien dann „Die Chroniken von Narnia: Prinz Kaspian von Narnia“. Dieser war finanziell gesehen nicht so ein großer Erfolg wie der erste Teil. Einen dritten Film gab es aber trotzdem: 2010 erschien „Die Reise auf der Morgenröte“. Mit „Der silberne Sessel“ gäbe es bereits eine Roman-Vorlage für einen vierten Teil. Aber wie sieht es mit einem neuen Film aus?

Kommt Teil 4? Was ist mit „Die Chroniken von Narnia: Der silberne Sessel“?

Bereits seit über 10 Jahren warten Fans der Fantasy-Reihe auf einen neuen Film. Immer wieder gab es im vergangenen Jahrzehnt auch Berichte, die auf einen baldigen Release schließen lassen könnten. Ob aber tatsächlich ein vierter „Narnia“-Film den Weg ins Kino finden wird, ist unklar.

Einen offiziellen Starttermin oder Angaben darüber, ob an dem Projekt gearbeitet wird, gibt es noch nicht. IMDb führt immerhin einen Eintrag für „The Silver Chair“, allerdings ist die Filmseite äußerst leer (Quelle: IMDb). Die Dreharbeiten sollten bereits im November 2017 beginnen (Quelle: Epicstream). Der Drehbuchautor David Magee hat via Twitter bekannt gegeben, dass ein Startdatum für Weihnachten 2018 angestrebt wurde. Daraus wurde aber nichts. Das Projekt ist im Sand verlaufen und wurde nie fortgeführt. Inzwischen sind die Rechte an der Reihe weitergewandert.

Die Chroniken von Narnia 4: Worum wird es gehen?

So hat sich Netflix die Rechte an den Romanen gesichert. Diese Ankündigung gab es bereits im Jahr 2019. Seitdem sind 5 Jahre vergangen. Was hat Netflix mit „Narnia“ vor? Denkbar wäre weniger ein vierter Teil als direkte Fortsetzung, sondern eine kompletter Reboot von Anfang an. Erst im Sommer 2023 gab es neue Informationen zur neuen Umsetzung. So soll Netflix gleich zwei neue Narnia-Filme in Auftrag gegeben haben. Greta Gerwig, die den „Barbie“-Film umgesetzt hat, soll für das Drehbuch und die Regie verantwortlich sein (Quelle: The New Yorker). Anfang 2024 sprach Gerwig über Sorgen in Bezug auf das Remake (Quelle: Kino.de):

„Ich bin etwas in Panik, weil ich eine solche Hochachtung für ‚Narnia‘ habe. Ich habe ‚Narnia‘ als Kind sehr geliebt. Für eine Erwachsene ist C. S. Lewis ein Denker und Autor. Ich bin eingeschüchtert. Ich habe das Gefühl das ist etwas, von dem es wert ist eingeschüchtert zu sein. Als eine Person, die nicht britisch ist, habe ich ein ganz besonderes Gefühl, es richtig machen zu wollen. Es ist so, wie wenn Amerikaner Shakespeare machen. Es gibt ein Gefühl von Respekt und vielleicht sollten wir es mit besonderer Sorgfalt behandeln. Das ist nicht unser Landsmann.“

Ihre Aussagen geben aber Hoffnung, dass „Die Chroniken von Narnia“ bald wiederkommen werden. Zwar wird es keinen vierten Teil geben, dafür dürfen sich Fans der Fantasy-Reihe auf ein Reboot freuen. Insgesamt gibt es 7 Bücher, die von C.S. Lewis geschrieben wurden. Die Handlung läuft nicht chronologisch ab, daher ist nicht eindeutig, in welcher Reihenfolge neue Filmen kommen könnten beziehungsweise welche Romane Netflix verfilmt. Als Favoriten gelten „Der König von Narnia“ und „Das Wunder von Narnia“, bei dem Lewis selbst sagt, dass es ein idealer Start für die Reihe wäre. Wer einfach nur wissen will, wie es nach dem letzten Kinofilm weitergeht, kann die groben Handlungszüge in dem Buch zu „Der silberne Sessel“ nachlesen.

Wer sich die Zeit bis zu einem möglichen neuen Film verkürzen will, kann „Die Chroniken von Narnia“ im Stream bei Disney+ ansehen.

