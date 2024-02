„Good Omens“ Staffel 3: Gibt es mehr von dem Engel & Dämon?

Das Ende der Welt will Engel und Dämon nicht loslassen, denn „Good Omens“ Staffel 3 kommt und verspricht die Apokalypse. Wann genau wir Aziraphale und Crowley sehen und was das Armageddon diesmal in Petto hat, verraten wir euch hier.

Auch wenn sich eine Zusammenarbeit zwischen dem Engel und Dämon nach dem Finale der zweiten Staffel eher schwierig gestalten könnte, macht die Apokalypse davor keinen Halt. Die Staffel 3 von „Good Omens“ wurde angekündigt und die Dreharbeiten sind bereits in Planung.

Die himmlische Geschichte auf Erden, die aus der Feder von Terry Pratchett und Neil Gaiman stammt, seht ihr exklusiv auf Prime Video. Alternativ könnt ihr euch auch selbst in die Welt von Crowley, Aziraphale und dem Antichrist einlesen.

„Good Omens“ Staffel 3: Release und Cast

In der offiziellen Ankündigung zur dritten Staffel von „Good Omens“, bestätigte Amazon am 14. Dezember 2023, dass die Dreharbeiten in Kürze beginnen werden. Wann genau Crowley und Aziraphale erneut die Menschheit vor ihrem Ende retten, ist noch nicht bekannt.

Jedoch sollte der Starttermin von „Good Omens“ Staffel 3 nicht zu lange auf sich warten lassen. Basierend auf den Startterminen der vorherigen Staffeln ist ein Release im Sommer oder Herbst 2025 nicht auszuschließen.

Die Besetzung für die dritte Installation von „Good Omens“ wird mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit aus den bisherigen Gesichtern bestehen, im Vordergrund mit Michael Sheen und David Tennant als Protagonisten.

Aber auch die Darsteller der anderen Charaktere aus Himmel und Hölle werden in ihrer gewohnten Rolle mit großer Wahrscheinlichkeit zurückkehren. Zudem ist es nicht unüblich für Gaiman, Schauspielern, in anderen Rollen als den vorherigen, einen erneuten Auftritt zu gewähren:

With anybody that I wanted to bring back, but didn’t have room for right now, I did not have to bring them back as themselves, (Quelle: SFX)

Die Handlung von „Good Omens“ Staffel 3

Auch wenn sich die Wege der beiden am Ende der zweiten Staffel getrennt haben, wird eine göttliche oder teuflische Fügung bestimmt für ein Wiedersehen sorgen. Denn wer könnte die Erde vor dem anstehenden Armageddon besser retten als sie? Anzeige

Laut Gaiman stellt diese Staffel eine Art „Füller“ dar, welche nicht als Sequel gesehen werden soll sondern eher den Grundstein für die dritte Staffel legt: Because the hypothetical season three exists, there is a story that is there, and I didn’t feel that we could drive straight from season one into that, (Quelle: SFX

Der genaue Plot von „Good Omens“ Staffel 3 liegt schlussendlich in den Händen von Gaiman und basiert auf den Gesprächen, die er mit Pratchett hatte. Ein zweites Buch, welches die Grundlage von Staffel drei darstellen sollte, war in Arbeit, kam jedoch durch Pratchetts Tod nie zustande. Warum es „Good Omens“ Staffel 4 nicht geben wird

Obwohl es nicht von Anfang an klar war, wie viele Staffeln die Serie haben wird, hatte Gaiman einen Fahrplan für die Handlung von „Good Omens“. Auf eine Frage eines Fans nach „Good Omens“ Staffel 4 antwortete Neilman via Tumblr mit einem klaren Nein.

Die Geschichte von Crowley und Aziraphale konnte zwar nicht in Form eines zweiten Buches beendet werden, hatte aber bereits in den Köpfen und Gesprächen der Autoren Form angenommen. Da die dritte Staffel auf diesen basiert und Gaiman die Handlung nicht ohne Pratchett weiter ausführen will, wird es keine vierte Staffel von „Good Omens“ geben.

