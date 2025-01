World of Warcraft-Bücher-Reihenfolge: So lest ihr sie richtig

„World of Warcraft“ ist ein beliebtes Online-Rollenspiel. In welcher Reihenfolge ihr die dazugehörigen Bücher lesen solltet, erfahrt ihr hier.

Das beliebte Online-Rollenspiel „World of Warcraft“

Das Online-Rollenspiel „World of Warcraft“ (kurz WoW) existiert inzwischen seit fast zwei Jahrzehnten. Kein anderes Massive Multiplayer Online Roleplaying Game (MMORPG) hat derart viele Spieler beeinflusst und den Multiplayer-Gaming-Bereich revolutioniert.

In WoW erstellt ihr euren individuellen Charakter, entscheidet euch für eine Rasse und Klasse und erkundet die weitläufige Welt Azeroth. Zusammen mit Millionen anderer Spieler nehmt ihr an Quests teil, stellt euch gigantischen Feinden und Monstern entgegen und sammelt wertvolle Belohnungen wie Ausrüstung und Gold.

Bis heute wurden neun Erweiterungen für das Spiel veröffentlicht. Mit der Classic-Serie bringt Entwickler Blizzard die ursprünglichen Inhalte des Spiels in ihrer originalen Form zurück. Während ein Großteil der Geschichte im Spiel erzählt wird, könnt ihr die vollständige Saga von WoW ausführlich in den dazugehörigen Büchern erleben. Wir geben euch einen Überblick über alle WoW-Bücher.

Wie sich WoW in den letzten Jahren entwickelt hat, seht ihr in unserem Video:

World of Warcraft: Im Wandel der Zeit Abonniere uns

auf YouTube

Die richtige Reihenfolge der Hauptwerke

Schauen wir uns die WoW-Bücher und ihre Reihenfolge an. Das ist nicht ganz unkompliziert, da die Bücher bedauerlicherweise nicht in chronologischer Abfolge veröffentlicht wurden. Das dürfte auch daran liegen, dass mehrere Autoren an der Welt von WoW gearbeitet haben.

Im Wesentlichen kann man zwischen der Hauptreihe und ergänzenden Werken unterscheiden. Auch die Hörbuchversionen haben wir verlinkt, allerdings sind diese nur in englischer Sprache verfügbar. Die nachfolgende Liste konzentriert sich auf die Hauptwerke von WoW, die die Geschichte von Azeroth sowie deren Helden und Schurken erzählen.

Weitere Werke und ihre Reihenfolge

Wenn ihr euch mit den WoW-Büchern beschäftigt, habt ihr einiges an Lesestoff vor euch. Doch es gibt noch weitere Werke, die ihr unbedingt entdecken solltet, wenn ihr wirklich alles verschlingen möchtet. Dazu zählen Sammlungen von Kurzgeschichten, eigenständige Erzählungen aus dem WoW-Universum sowie der Roman zum Kinofilm „Warcraft – The Beginning“.

Die Kurzromane in der richtigen Reihenfolge

Kochbücher zu WoW

Wie wahrscheinlich ist ein weiterer WoW-Film?

Im Jahr 2016 kam „Warcraft: The Beginning“ in die Kinos, wobei bekannte Charaktere wie Anduin, Orgrim und Durotan auf der Leinwand zu sehen waren. Bereits 2022 kursierten Gerüchte, dass Blizzard und Universal an einem gemeinsamen Reboot des Films arbeiten. Dabei soll es sich nicht um eine direkte Fortsetzung handeln, sondern vielmehr um eine Neuinterpretation, in der insbesondere Thrall eine größere Bedeutung erhalten könnte. Bislang fehlt jedoch eine offizielle Bestätigung für das Projekt.

Wie der WoW-Entwickler John High im März 2024 auf der Game Developers' Conference gegenüber IGN erklärte, stehe Blizzard weiteren Filmprojekten offen gegenüber, jedoch sei es nicht das Ziel des Unternehmens, sich als Filmstudio zu etablieren. Viele seiner Kollegen seien jedoch von der Vorstellung angetan, selbst ins Filmgeschäft einzusteigen. Im Juni 2024 kündigte High seinen Rücktritt aus der Führungsetage von Blizzard an. Es bleibt abzuwarten, welchen Einfluss sein Weggang auf die Pläne für eine mögliche Filmfortsetzung haben wird.

