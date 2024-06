33 Handwerker, die zu genial für diese Welt sind

© © Imago / Sabine Gudath 1 / 34

Diese 33 leidenschaftlichen Tüftler beweisen, dass beeindruckende Erfindungen und praktische Lösungen nicht nur aus professionellen Werkstätten kommen müssen.

Wir widmen uns den außergewöhnlichen Hobbyhandwerkern und Ingenieuren, die mit ihren kreativen Projekten die Welt bereichern. Ob sie nun kleine Alltagsgegenstände in coole Gadgets verwandeln oder sich an große, komplexe Bauprojekte wagen – ihre Werke sind immer genial. Aber einfach nur seine Kunst zu präsentieren wäre zu langweilig. Diese DIY-Genies setzten ihre Projekte nicht nur meisterhaft um, sondern teilen auch ihre Schritte, sodass es jeder nachbauen kann. Die einzelnen Schritte seht ihr, wenn ihr auf die verlinkten Beiträge geht und dann bei Reddit auf „öffnen“ klickt. „Trust the process“ ist hier das Motto.