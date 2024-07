WhatsApp ändert Emojis: Nutzer erhalten ganz neue Möglichkeiten

WhatsApp arbeitet an ganz neuen Emojis – aber wirklich neu sind sie gar nicht. Es handelt sich um bewährte Grafiken, die jetzt aber animiert sind. Damit können Emojis in Chat-Nachrichten auf ganz neue Art und Weise eingesetzt werden. Erste Nutzer können sie bereits ausprobieren.

WhatsApp: Animierte Emojis kommen

WhatsApp hat in der neuesten Beta-Version für Android eine spannende Neuerung eingeführt. Nutzer können nun Emojis in einer erweiterten Form verwenden, die die Kommunikation noch lebendiger und ausdrucksstärker machen soll. Statt statischer Grafiken gibt es nun auch animierte Emojis.

Einige ausgewählte Emojis können bereits getestet werden, darunter das lachende Emoji mit Tränen und das Herz-Emoji, das zu schlagen beginnt. Wenn ein Emoji in animierter Form verfügbar ist, wird es automatisch so verschickt. Andere Emojis bleiben in ihrer gewohnten statischen Form bestehen (Quelle: WABetaInfo).

WhatsApp wird sich vermutlich zunächst auf die am häufigsten verwendeten Emojis konzentrieren. Erst nach und nach dürften weitere, eher exotische Grafiken hinzukommen. Welche genau, wissen derzeit nur die Verantwortlichen beim Messenger selbst.

Bei der Erstellung der Animationen setzt WhatsApp auf die Lottie-Bibliothek, die für ihre hohe Bildqualität bekannt ist. Diese Technologie kam bei den ebenfalls Lottie-basierten Stickern schon einmal zum Einsatz und sorgt auch bei den Emojis für eine ansprechende Optik.

Emojis verraten auch etwas über das Alter ihrer Nutzer. Mehr dazu im Video:

WhatsApp: Wann erscheinen die animierten Emojis für alle?

Derzeit stehen die animierten Emojis nur den Teilnehmern des Beta-Programms von WhatsApp für Android zur Verfügung. Es ist jedoch geplant, die neuen Emojis bald einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Sie sollen auch für iOS erscheinen. Wann diese nächsten Schritte in die Tat umgesetzt werden, ist aber noch nicht bekannt.

