„Brat Summer“-Meme: Was heißt das und was haben Harris & Merkel damit zu tun?

Plötzlich ist der Sommer 2024 ein „Brat Summer“ und in den sozialen Medien werden Kamala Harris und Angela Merkel in Meme-Form zum Brat-Aushängeschild. Was hat es mit dem „Brat (Girl) Summer“ auf sich und wo kommt der Trend ursprünglich her?

Ursprung und Bedeutung von „Brat Summer“

Das Wort „Brat“ bedeutet ins Deutsche übersetzt einfach „Göre“ oder „freches Kind“ und wird verwendet, um eine unkonventionelle, leicht unordentliche und direkte Art zu beschreiben. Zurückzuführen ist das „Brat Summer“-Meme auf die britische Sängerin Charli XCX und ihr neues Album „Brat“.

Charli XCX selbst definiert den „Brat Summer“ wie folgt:

„Es kann zwar luxuriös sein, aber es kann auch recht trashig sein. Nur eine Schachtel Zigaretten und ein BIC-Feuerzeug, ein weißes Trägertop ohne BH. Das ist alles, was man braucht.“

Hauptsache, die Person feiert sich selbst, sagt, was sie denkt, und zeigt sich in ihrer Unvollkommenheit – einfach „brat“ halt.

Das Album-Cover von „Brat“ ist dabei komplett giftgrün gehalten, woraus sich auch der visuelle Stil der meisten „Brat Summer“-Memes ableitet. In gewisser Weise kann man den „Brat Summer“ als Gegenkonzept zum letztjährigen „Clean Girl“-Trend und dessen Ästhetik verstehen. Im Gegensatz zum makellose Erscheinungsbild mit gesundem Lebensstil wird eine chaotische, aber authentische Lebenseinstellung gefeiert.

Die Rolle von Kamala Harris und Angela Merkel

Und das Internet hat es erneut geschafft und den „Brat“-Trend auch mit unerwarteten Persönlichkeiten wie der US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel in Verbindung gebracht.

Ein virales TikTok-Video, welches mittlerweile unzählige Male geremixt wurde, zeigt Harris bei der ebenfalls viral gegangenen Aussage aus dem Jahr 2023: „Glauben sie, sie sind einfach aus einer Kokosnusspalme gefallen? Sie existieren im Kontext von allem Leben und alles, was vor ihnen geschah.“ Überlagert wird der Ausschnitt mit Charli XCXs Lied „Apple“ und einem grünen Filter. Charli XCX selbst unterstützt den Trend, indem sie auf X bestätigte, dass Harris tatsächlich „Brat“ sei.

Auch das leuchtend grünen Outfit, welches Angela Merkel im Jahr 2019 zu den Bayreuther Festspielen getragen hat, wird nun von der Internetgemeinde auf TikTok als „originale Brat“-Style gefeiert. Merkel wird in den Kommentaren für die authentische Art und das stilbewusste Outfit gelobt, welches sie beides wohl zur „Brat“ macht.

