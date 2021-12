Mit „Every Day Carry“ (EDC) sind praktische Gegenstände gemeint, die man immer und überall dabei haben kann, um den Alltag zu erleichtern. Welche unsere besten Empfehlungen für EDCs sind, zeigen wir euch hier.

Mit den richtigen „Every Day Carry“-Gegenständen ist man auf alles vorbereitet, was einem der Alltag so entgegen wirft. Ich weiß, dass viele hier gerne übertreiben und Tools erwähnen, die schon toll sind, aber man nicht wirklich jeden Tag immer dabei hat. Ich versuche hier bei den Vorschlägen geerdet zu bleiben und stelle nur Gadgets und Ausstattung vor, von denen ich selbst überzeugt bin.

Bedenkt, dass einige der unten stehenden EDC-Vorschläge an manchen Orten wie Konzerten oder bei Fußballspielen unerwünscht sein können. Ebenso sind die strengen Regeln bei Flugreisen zu beachten.

Das Taschenmesser – der heilige EDC-Gral

Ein kleines Messer ist der Klassiker unter den EDCs. Schnell mal ein (Amazon-)Paket öffnen oder etwas durchtrennen. Das Messer ist immer zur Hand. Idealerweise ist es klein und dünn. Ich empfehle das „Victorinox Classic SD Alox“ für euren Schlüsselanhänger:

EDC - Victorinox Taschenmesser Classic Alox (5 Funktionen)

Es wiegt rund 17 g, ist rund 5,5 cm lang, 1,7 cm breit und mit 5 mm relativ flach. Es passt bequem an den Schlüsselbund und fühlt sich sehr schlank an. Folgende Funktionen sind im Messer enthalten:

Klinge Schere Nagelfeile Schraubendreher (oben an der Feile) Ring (Ja, der Ring zählt als „Funktion“)

Ich selbst habe schon viele Messer gekauft und kann sagen: Im Alltag genügt mir dieses Messer in 95 Prozent aller Fälle. Größere Messer sind schön und haben auch ihren Einsatzzweck, aber weniger ist hier einfach besser.

Gibt es das auch in „erwachsen“?

Wer es etwas vielseitiger und größer mag, kann sich das „Victorinox Evolution 18“ anschauen. Es ist rund 8,5 cm lang, 2 cm breit und 2 cm tief. Dieses Messer wiegt rund 95 g und ich habe es in meiner Waldhose (siehe unten) immer dabei. Es hat als besondere Werkzeuge eine feststellbare Klinge (geringere Verletzungsgefahr) und einen Kreuzschlitz-Schraubendreher:

EDC - Victorinox Taschenmesser Evolution 18 (15 Funktionen)

Das Messer hat insgesamt 15 Funktionen:

Feststellklinge (drückt auf den kleinen Hebel, um sie wieder zu lösen) Holzsäge Schere Nagelfeile Nagelreiniger (an Nagelfeile) Dosenöffner kleiner Schraubendreher 3mm (am Dosenöffner) Kreuzschlitz-Schraubendreher Kapselheber Schraubendreher 5mm (am Kapselheber) Drahtabisolierer Stech-Bohr-Nähahle Pinzette Zahnstocher Ring (Ja, der Ring zählt auch hier als eigene Funktion)

Ihr seid auf der Suche nach Stirnlampen, Taschenalarmen und Co.? Dann haben wir die passende GIGA-Übersicht für euch:



Gibt es das auch in „noch kleiner“?

Natürlich! Eine Geldbörse hat so gut wie jeder dabei! Also holt ihr auch ein faltbares Messer im Scheckkartenformat. Es passt bequem in die Einschübe eures Portemonnaies und wiegt nur 13 g. Außerdem ist es noch aus rostfreiem Edelstahl gefertigt:

EDC - Kreditkartenmesser (faltbar aus rostfreiem Stahl)

Für einfache Arbeiten unterwegs wie zum Aufschneiden eines Apfels, ist dieses Scheckkartenmesser völlig ausreichend.

MacGyver als EDC-Werkzeug

Multifunktionswerkzeuge lassen die Herzen höher hüpfen! Erst recht, wenn sie in die Geldbörse passen und kaum etwas wiegen. So ist es auch bei dieser Multifunktionskarte aus Edelstahl, der „Lever Gear Toolcard Pro - 40 in 1“:

Multifunktions-Kreditkarte - 40 in 1 Werkzeuge aus Edelstahl - Lever Gear Toolcard Pro

Die Funktionen zusammengefasst:

Flaschenöffner

Dosenöffner

Kistenöffner

Kabelschneider

Nagelzieher

Kreuzschlitzschraubendreher

Flachkopfschraubendreher

Zolllineal

metrisches Lineal

Winkelmesser

Schnelldreieck

gerade Kante

Skalenkompass (Zeichenkreise)

8 Zoll geschlossener Gabelschlüssel (3/16″ - 9/16″)

8 metrische geschlossene Gabelschlüssel (5mm - 15mm)

8 offene Gabelschlüssel (metrisch 7,8,10,11,13mm, Zoll #4,#6,#8,#10,¼“,5/16″)

¼ Zoll Sechskant-Bithalter

Es werde EDC-Licht

Klar, wenn ihr ein Smartphone habt, habt ihr auch automatisch immer Licht dabei. Aber falls ihr mal keinen halben Ziegelstein mit euch herumtragen möchtet, tut es auch diese Miniaturtaschenlampe, die kaum am Schlüsselbund aufträgt – die „OLIGHT I3E EOS LED Mini Taschenlampe“:

EDC - Mini-Taschenlampe OLIGHT I3E EOS (90 Lumen, Reichweite 44 m, AAA-Batterie)

Die Taschenlampe ist rund 6 cm lang und hat an der dicksten Stelle einen Durchmesser von 1,3 cm. Sie wird mit einer handelsüblichen AAA-Batterie betrieben. Ist die Batterie also leer, kann sie schnell (und günstig) ausgewechselt werden.

Max. Leistung von 90 Lumen

Reichweite: ca. 30 Meter

Gewicht: 19 g

Farbe des Lichts: Eher Neutral-Weiß (Warm würde ich es nicht nennen)

Ich will mehr Funktionen!

Die Taschenlampe mit der eingängigen Bezeichnung „ThruNite Ti3 V2 Mini EDC Cree XP-G2 R5 LED“ ist etwas größer (6,5 cm lang, 1,5 cm Durchmesser), nutzt auch eine AAA-Batterie, hat aber mehr Funktionen. Wer also insbesondere oft „Low-Light“ beim Camping benötigt, sollte sich diese Lampe ansehen:

EDC - Taschenlampe ThruNite Ti3 V2 Mini EDC Cree XP-G2 R5 LED (120 Lumen, für AAA-Batterie)

Die Daten sehen wie folgt aus:

Max. Leistung von 120 Lumen

Reichweite: ca. 40 Meter

Gewicht: 25 g

Farbe des Lichts: Eher gelblich-warm („Kaltweiß“ würde ich es nicht nennen)

Ihr aktiviert das Licht, indem ihr den oberen Teil der Lampe zudreht. Löst die Verbindung und dreht sie erneut zu, um in den nächsten Lichtmodus zu wechseln. Folgende Licht-Modi beziehungsweise Helligkeitsstufen gibt es:

Firefly: Sehr schwaches Licht - 0.04 Lm, 115 Stunden Dauer Low: Geringes Licht - 12 Lm 6,3 Stunden Dauer High: Stärkstes Licht - 120 Lm, 0,5 Stunden Dauer) Strobe: Flackerndes Licht - 120Lm, 1 Stunden Dauer

Das Stroboskop-Licht aktiviert sich nur, wenn man 6x hintereinander den Ring schnell los- und wieder zudreht.

Weitere LED-Taschen (aufladbar) findet ihr in unserer Kaufberatung:

Plasma-Feuerzeug: EDC-Feuer unterm Popo

Wer es einfach und leicht mag, hat einfach ein altbekanntes BIC-Feuerzeug in der Hosentasche. Gas- und auch Benzinfeuerzeuge sind aber so altmodisch (und stinken)! Wie wäre es mit einem Plasma-Feuerzeug, dass über USB aufgeladen werden kann? Außerdem ist es mit rund 44 g relativ leicht. Nachgemessen habe ich 6,6 × 3,8 × 1,3 cm:

EDC - Plasma-Lichtbogen-Feuerzeug - aufladbar über USB - mit Taschenlampe

Besondere Funktionen:

Plasma statt Feuer

Kann über USB aufgeladen werden

Integrierte Taschenlampe

Zündet jedes Mal zuverlässig

Die Taschenlampe lässt sich aktivieren, indem man 3x nacheinander auf die kleine gelbe Taste drückt. Mit einem einfachen Druck schaltet man sie wieder aus. Zum Feuer selbst: Ein Nachteil ist natürlich, dass ihr keine offene Flamme habt, sondern nur einen Lichtbogen, in den das anzuzündende Element zwischengeschoben werden muss. Wer eine offene Flamme braucht, schaut sich meine weiteren Vorschläge an.

Ich brauche altmodisches Feuer!

Gut, eines der besten und robustesten Gasfeuerzeuge, die ich je hatte, ist das „TOPKAY Sturmfeuerzeug mit Doppel-Jetflamme“. Es hat die Maße 6 × 3,5 × 1 cm und ist im Vergleich zu anderen Sturmfeuerzeugen relativ klein. Allerdings wiegt es auch 67 g. Damit bekomme ich aber alles an (oder verbrannt):

TOPKAY-Sturmfeuerzeug mit doppelter Jetflamme (Gas)

Um das Feuerzeug nachzufüllen, solltet ihr auf Gas achten, das mit Jetflame-Feuerzeugen kompatibel ist. Laut Nutzerbewertungen auf Amazon ist dieses Gas recht gut. Ansonsten achtet auf Hinweise wie „Null Verunreinigungen“ oder Ähnlich. Jet-Feuerzeuge haben eine Düse, die nicht durch Verunreinigungen des Gases verstopft werden darf.

Uhren – die reinste Form des EDC

Eine Uhr ist klein, hat mehrere Funktionen und ist immer am Handgelenk dabei. Also wenn das nicht EDC ist, was dann? Natürlich kann man sich eine kleine Turmuhr ums Handgelenk schrauben, um damit dann sein Ziegelstein-Smartphone zu bedienen und Nachrichten abzurufen, aber das lenkt mehr ab und ist eher Spielerei. Echte Männer und Männerinnen greifen zu einer der praktischsten Uhren, die je entworfen wurde, der „Casio Collection Unisex Digital Armbanduhr F-91W“:

Unisex-Digital-Armbanduhr - Casio Collection F-91W

Hier sind weitere technische Daten, vor denen jede Smartwatch vor Neid verblasst:

7 Jahre Batterielebensdauer (richtig gelesen: Jahre!)

Günstig, klein und leicht

robust und zuverlässig

Kalender, Wecker, Stoppfunktion und Beleuchtung auf Knopfdruck integriert

Das sind die Abmessungen:

Länge: 20,5 cm

Breite: 21 mm

Gehäuseabmessungen: 34 × 38 mm

Gehäusehöhe: 8 mm

Gewicht: 45 g

Achtung: Die Uhr ist nicht wasserdicht, nur wasserresistent. Das heißt, sie verträgt nur einige Wasserspritzer!

EDC-Hosen, was sonst?

Jawohl! Auch Hosen sind ja das Paradebeispiel für EDC-Ausrüstung! Ich trage meistens sehr gerne eine Wander-/Wald-/Arbeitshose:

Herren-Hose für Wandern und Wald (Wasserdicht, Softshellhose, Winddicht, Warm gefüttert)

Die Taschen lassen sich mit Reißverschlüssen schließen, sodass nichts herausfallen kann. Außerdem hält sie von Frühling bis Herbst gut warm, ist wasserdicht und „kann ruhig dreckig werden“. An den Stellen, wo die Knie sind, sitzt ein gummiartiger Schutz, wodurch man sich gut auf den Boden knien kann.

EDC-Schuhe als „Grundlage“

Wenn ich nur ein paar Schuhe auswählen dürfte, würde ich die „Mammut Herren Mercury Tour Ii High GTX Trekking-& Wanderstiefel“ nehmen – im Sommer gehe ich dann eben barfuß:

Mammut Herren Mercury Tour II High GTX Trekking-& Wanderstiefel

Diese Schuhe stabilisieren den Fuß, sind robust, wasserabweisend, halten warm, trotzen so gut wie jedem Bodentyp – und sind auch noch bequem! Vor allem letzter Punkt wird nicht immer von allen Schuhen erfüllt. Wandern, Wald oder Winter – ich finde diese Schuhe einfach ideal.

Was sind eure EDCs? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!