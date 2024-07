Olympisches Feuer: Was ist die Bedeutung und warum darf es nicht ausgehen?

Endlich ist es soweit, die Olympischen Sommerspiele 2024 stehen an. Eng verknüpft mit den sportlichen Wettkämpfen ist das Olympische Feuer. Das Feuer wird begleitet von einer ganzen Zeremonie, dem Olympischen Fackellauf. Doch was ist die Bedeutung des Feuers?

Das Olympische Feuer ist ein Teil der Olympischen Symbole, zu denen auch die bekannten Olympischen Ringe gehören. Der Fackellauf wird seit den Sommerspielen 1936 in Berlin zelebriert, die Entzündung des ersten Olympischen Feuers gab es bereits 1928 in Amsterdam. Die Ursprünge gehen allerdings noch viel weiter in die Antike zurück.

Bedeutungen des Olympisches Feuers und des Fackellaufs

Die Flamme steht für die positiven Werte, wie die Reinheit des Feuers.

Feuer gehört zu einem der wichtigen Elemente des menschlichen Lebens.

Bereits in der Antike brannten vor wichtigen Gebäuden ewige Feuer.

In der Antike wurde ein ewiges Feuer zu Ehren der Göttin Hestia entzündet. Ursprung der Flamme soll der griechische Sonnengott Apollo sein.

Natürlich hat das Feuer auch eine eigene Bedeutung: Solange die Fackel brennt, sollen alle Völker ihre Streitigkeiten ruhen lassen, sodass der Fokus auf eine friedliche Durchführung der sportlichen Wettkämpfe gelegt werden kann.

Das olympische Feuer symbolisiert die Verbindung der modernen Olympischen Spiele mit den antiken Spielen und steht für Frieden, Freundschaft und den Zusammenhalt der Völker. Es wird traditionell in Olympia, Griechenland, entzündet und anschließend in einer Fackelstaffel zum Austragungsort der Spiele gebracht.

Das Besondere am Olympischen Feuer ist sein Ursprung und die Art, wie es entzündet wird: Es wirdwie schon in der Antike mit einem Parabolspiegel und den Sonnenstrahlen in Olympia entfacht, was die Reinheit und die historische Bedeutung des Feuers betont. Diese Methode spiegelt die Traditionen der alten Olympischen Spiele wider, bei denen ein ähnliches Feuer in einem heiligen Ritual entzündet wurde.

Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal des Olympischen Feuers ist die Fackelstaffel, die das Feuer über weite Strecken durch verschiedene Länder und Kontinente trägt. Diese Reise soll die universellen Werte der Olympischen Bewegung verbreiten und die Menschen auf der ganzen Welt miteinander verbinden. Die Ankunft des Feuers im Stadion und das Entzünden des olympischen Kessels markieren den feierlichen Beginn der Olympischen Spiele.

Mit dem Feuer und der Zeremonie man die Verknüpfung zwischen den Olympischen Spielen der Antike und der Neuzeit her. Im Rahmen des Laufs wird das Feuer über das Panathinaiko-Stadion in Athen, dem Austragungsort der ersten Olympischen Spiele der Neuzeit, bis zu dem Zielort, dem Olympiastadion des nächsten Austragungsortes getragen. In der Regel wird die Flamme zu Fuß auf den Weg gebracht, in einigen Fällen sind Ausnahmen möglich. So gelangte das Olympische Feuer 2016 per Flugzeug über die Schweiz nach Brasilien.

Warum darf das Olympische Feuer nicht ausgehen?

Das Feuer der Fackel darf nicht erlöschen, um die Tradition und Reinheit des Feuers zu behalten. Seinen Ursprung darf das Feuer nur in Athen haben, zudem darf es nicht vermischt werden. Sollte die Fackel doch einmal ausgehen, kann sie mithilfe einer Mutterflamme, die in einer windgeschützten Laterne mitgeführt wird, neu entfacht werden, ohne den Weg zurück nach Olympia nehmen zu müssen.

Mit dem Fackellauf sollen Frieden und Freundschaft unterwegs verbreitet werden. Zudem gilt die Olympische Flamme unterwegs zur Ankündigung der nächsten Olympischen Spiele. Höhepunkt der Zeremonie ist die Ankunft des Feuers im Stadion. Dem letzten Läufer gebührt die Ehre, mithilfe der Fackel das Olympische Feuer in einer Schüssel im Stadion zu entzündet. Im Anschluss wird ein Taubenschwarm im Rahmen der Eröffnungsfeier losgelassen, um den Frieden zu verkünden. Das Feuer brennt während der gesamten Dauer der Olympischen Spiele, gelöscht wird es im Rahmen der Abschlussfeier.

Olympisches Feuer 2024: Wer wird der Läufer?

Traditionell ist der letzte Läufer unbekannt. Ald Anwärter gelten der Ex-Fußballer Zinédine Zidane, der aktuelle französische Fußball-Nationalspieler Kylian Mbappe sowie die ehemalige Leichtathletin Marie-José Perec, Teddy Riner, Clarisse Agbegnenou (Judo) und Renaud Lavillenie (Stabhochspringen). So seht ihr die Fackelzeremonie und die Wettbewerbe bei Olympia 2024 im Stream und TV.

