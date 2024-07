„Macarena“-Bedeutung: Ein Tanz, Bezirk oder doch eine Frau?

Mit ihrem Hit-Song hat Los del Río einer ganzen Generation einen Ohrwurm verabreicht und eine der bekanntesten Tänze der 90er losgelassen. Doch was steckt hinter dem spanischen Song? Wir erklären euch die Bedeutung von „Macarena“.

Zwei Männer singen in ein Mikrofon und zahlreiche Frauen tanzen zu der Melodie. Der Kultsong aus den 90ern hat eine eigene Choreografie nach sich benannt bekommen und bleibt bis heute ein standhafter Ohrwurm. „Macarena“ ist aber nicht nur ein Tanz, es handelt sich dabei eigentlich um eine Frau, um die es in dem Lied von Los del Río geht.

Darum geht es in „Macarena“

In der Originalversion des Liedes geht es um eine Frau, die einen, zu der Zeit, rebellischen Charakter hat. Sie will nach New York City ziehen, die neueste Mode tragen und wünscht sich einen Freund, der weniger Patriot ist als ihr derzeitiger Partner.

Ihr Freund, der den spanischen Fahneneid ablegen will, sieht seine Freundin noch am selben Tag mit zwei seiner Bekannten. In dem „Bayside Boys“-Remix wird dabei Untreue angedeutet, was im Kontext des Originals jedoch nicht der Fall ist.

Im Kern des Liedes steht jedoch die Auflösung einer stark männerdominierten Gesellschaft Spaniens, die nach dem Beginn des Wechsels vom Franquismus zur parlamentarischen Monarchie stattfindet. Die Protagonistin von „Macarena“ ist in diesem Fall eine Frau, die sich den Wertvorstellungen der Gesellschaft nicht mehr fügen will und ein selbstbestimmtes Leben führen will.

„Macarena“ bedeutet mehr als nur eine Sache

Das Wort „Macarena“ hat gleich mehrere Bedeutungen. Einerseits kann es als der Name der Protagonistin angesehen werden – wobei dieser abgeleitet werden könnte zu Magdalena – andererseits ist „La Macarena“ auch ein Bezirk der spanischen Stadt Sevilla. Frauen, die aus dem Bezirk kamen, wurden deshalb oft als „Macarena“ bezeichnet.

Umgangssprachlich bedeutet „Macarena“ so viel wie „attraktive Frau“, die auch weiß, dass sie gut aussieht. Im Falle der Protagonistin des Liedes könnten demnach alle drei Definitionen auf sie zutreffen – was genau die tatsächliche Bedeutung von „Macarena“ in diesem Fall ist, wird dem Zuhörer überlassen.

