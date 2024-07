Blud: Was heißt das in der Jugendsprache?

In sozialen Netzwerken wir X (Twitter), Instagram und TikTok tauchen immer wieder neue Begriffe auf. Seit einiger Zeit liest oder hört man auch in deutschsprachigen Beiträgen zum Beispiel das Wort „Blud“. Was bedeutet das?

Liest man „Blud“, könnte man vielleicht im ersten Moment denken, jemand hat sich verschrieben und wollte „Blut“ schreiben. In den meisten Fällen ist die Schreibweise aber Absicht. Es handelt sich um ein modernes Jugendwort aus dem Englischen, das immer mehr auch in der deutschen Sprache auftaucht.

Blud bei TikTok, Instagram & Co.: Das ist damit gemeint

„Blud“ bedeutet auf Deutsch übersetzt so viel wie „Freund“ oder „Kumpel“. In der Jugendsprache wird damit meistens eine neutrale, männliche Person bezeichnet. Ist zum Beispiel in einem TikTok-Video ein Mann zu sehen, wird er im Videotitel mit „Blud“ angesprochen. In schriftlichen Beiträgen bei X, Instagram, Facebook und Co. bezieht sich der Ausdruck auf eine männliche Person, die auf einem Bild zu sehen ist. Auch wenn man auf einen vorherigen Beitrag von einem männlichen Verfasser hinweist, wird oft „Blud“ verwendet. Es wird dann so verwendet, wie zum Beispiel „der Typ“, „der Mann“ oder „der Kerl“. Einige Beispiele für die Nutzung von „Blud“ in der deutschen Sprache:

Bedeutung & Ursprung

In der englischen Umgangssprache wird mit „Blud“ jemand bezeichnet, mit dem man gut auskommt. Es ist also ein alternativer Begriff für „Freund“. Man kann auch „Bro“ oder „Mate“ sagen beziehungsweise schreiben.

Seinen Ursprung hat das Wort aus der jamaikanischen Sprache. Dort wird es als Kurzform für „Blood Brothers“, also „Blutsbrüder“ verwendet (Quelle: Wiktionary). In der Netzsprache wird es in der Regel neutral und im lockeren Kontext verwendet. Es ist keine Beleidigung und nicht abwertend gemeint. Eher selten bezieht es sich direkt auf einen Freund. Stattdessen wird mit „Blud“ einfach jeder Mann bezeichnet, ganz gleich, welche Beziehung man zu ihm hat oder ob man die gemeinte Person überhaupt kennt.

