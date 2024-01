„Baddie (Girl)“: Was bedeutet das in der Jugendsprache?

Bei Instagram, TikTok und Co. stößt man täglich auf Wörter, die man möglicherweise nicht kennt. So ist in manchen Videos und Beiträgen die Rede von einem „Baddie“ beziehungsweise „Baddie Girl“. Was bedeutet das?

„Baddie“ ist eine Bezeichnung für Frauen, die sich in sozialen Medien zeigen. In dem Begriff steckt das Wort „bad“, auf Deutsch „böse“.

Was versteht man unter einer „Baddie“?

Grundsätzlich meint man mit „Baddie“ einen Bösewicht. Es handelt sich um einen umgangssprachlichen Ausdruck. Im Bereich der sozialen Medien ist die Bedeutung aber etwas anders. Bei Instagram, TikTok und Co. ist „Baddie“ eine Abkürzung für „Bad Bitch“. Damit bezeichnen sich Frauen, die einen bestimmten Kleidungs- und Umgangsstil pflegen.

„Baddies“ sind in der Regel stark geschminkt und legen sehr viel Wert auf ihr Äußeres.

und legen sehr viel Wert auf ihr Äußeres. Sie tragen zudem teure Kleidung bekannter Marken . Dabei handelt es sich aber weniger um elegante Kleidungsstücke wie Kleider, sondern um Hoodie-Pullover, Schlaghosen oder Jeans.

. Dabei handelt es sich aber weniger um elegante Kleidungsstücke wie Kleider, sondern um Hoodie-Pullover, Schlaghosen oder Jeans. Daneben tragen sie Sneaker und Radlerhosen.

Eine Sonnenbrille, volle Lippen, lackierte Fingernägel und verlängerte Wimpern gehören ebenfalls zum üblichen Erscheinungsbild einer Baddie.

Manchmal kommen auch Perücken zum Einsatz.

Ein alternativer Begriff für „Baddie“ ist auch „Instamodel“.

Was ist ein „Baddie Girl“?

Neben dem Look gehört auch ein bestimmtes Mindset zu den typischen Merkmalen einer „Baddie“. Wie der Name bereits vermuten lässt, geben sich Baddies stark, cool und selbstbewusst. Sie sind kontaktfreudig und haben gerne eine größere Crew um sich herum. Beispiele für eine „Baddie“ wären die Deutsch-Rapperin Shirin David und Katja Krasavice. Eine Sammlung von „Baddie Girls“ findet ihr unter anderem in diesem Instagram-Kanal. Viele weitere Beispiele für die Verwendung des Begriffs findet ihr bei Twitter/X:

Baddies können verschiedene Ziele verfolgen. Einige sind lediglich „fame geil“ und wollen durch ihr provokantes Äußeres eine große Zielgruppe erreichen, um die Popularität im Rampenlicht der sozialen Medien zu genießen. Andere „Bad Bitches“ stehen hingegen für eine selbstbewusste Frau und wollen das Frauenbild in der Öffentlichkeit prägen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.