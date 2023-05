„Star Trek“ ist nicht nur Kult, sondern hat viele Serien hervorgebracht. In welcher Reihenfolge ihr diese schauen solltet, erfahrt ihr hier.

Die Geschichten rundum Captain Kirk und seine Enterprise Crew haben schon längst Kultstatus erreicht. Und das „Star Trek“-Universum wächst stetig weiter. Neben den klassischen Serien wie „Raumschiff Enterprise“ (im Original „Star Trek“) und „Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert“ (im Original „Star Trek: The Next Generation“) bringt der Dauerbrenner neben Filmen auch weitere neue Serien hervor. Bei den vielen verschiedenen Serien kann schnell der Überblick verloren gehen. Wir verraten euch nicht nur, in welcher Reihenfolge ihr die Filme schauen solltet, sondern auch die richtige Reihenfolge der Serien.

Die neue Serie „Star Trek: Strange New World“ geht in die zweite Runde. Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen.

„Star Trek“ Serien-Reihenfolge nach Erscheinungsjahr

Das von Gene Roddenberry erschaffene Universum in den Weiten des Weltraums und der Zukunft verfügt über verschiedene Zeit- und Handlungsstränge. Das ist nicht verwunderlich, denn das „Star Trek“-Universum verzeichnet mittlerweile 13 Filme und zehn Serien. Die unterschiedlichen Erscheinungen sind von verschiedenen Regisseuren und Drehbuchautoren geschrieben und umgesetzt worden. Wir haben die Reihenfolge der Serien nach Erscheinungsjahr zusammengestellt.

Die „Star Trek“-Serien in chronologischer Reihenfolge

Die Serien lassen sich nach den verschiedenen Jahrhunderten auch chronologisch ordnen. Wir empfehlen euch, wenn ihr die einzelnen Jahrhunderte durchlaufen wollt, die chronologische Reihenfolge. Im Folgenden haben wir euch die chronologische Reihenfolge mit den Jahreszahlen der einzelnen Serien zusammengestellt.

„Star Trek: Enterprise“, 2151-2155

„Star Trek: Discovery“ (Staffel 1 und 2), 2256-2258



„Star Trek: Strange New Worlds“, 2259-



„Raumschiff Enterprise“, 2265-2269



„Star Trek: The Animated Series“, 2269-2270



„Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert“, 2364-2370



„Star Trek: Deep Space Nine“, 2369-2375



„Star Trek: Raumschiff Voyager“, 2371-2377



„Star Trek: Lower Decks“, 2380-



„Star Trek: Prodigy“, 2383-



„Star Trek: Picard“, 2399-~2405



„Star Trek: Discovery“ (Staffel 3), 3188



Falls ihr jetzt im „Star Trek“-Fieber seid, könnt ihr auch die Filme heranziehen. Die einzelnen Filme lassen sich auch in diese Liste einordnen. Wir haben euch auch die Liste mit der Reihenfolge der Filme zusammengestellt, damit ihr euren „Star Trek“-Marathon einfach und schnell starten könnt! Und wer weiß, vielleicht bezeichnet ihr euch bald selbst als „Trekkie“.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.