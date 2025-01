„Ayri“: Was bedeutet das bei TikTok & Co.?

In der Jugendsprache tauchen ständig neue Wörter auf. Möglicherweise hört ihr den Begriff „ayri“ bei TikTok oder lest ihn bei X, Instagram und Co. Was bedeutet das?

Das Wort „Ayri“ gibt es sowohl im Türkischen als auch im Arabischen. Im ersten Fall ist es harmlos, die zweite Form ist hingegen ein vulgärer Begriff. Bei TikTok und Co. ist meistens die zweite Bedeutung gemeint.

„Ayri“ bei TikTok und Co.: Das bedeutet es

„Ayri“ aus dem arabischen ist ein abwertender Ausdruck für das männliche Geschlechtsteil. Das Wort ist also „NSFW“ und sollte lieber nicht genutzt werden. Gängig ist oft der Ausdruck „ayri fik“ oder auch „ayre fik“, was so viel bedeutet wie „das Geschlechtsteil in dir“. In dieser Form wird es wie das englische „fuck you“ verwendet. Wie das einzelne Wort genau gemeint ist, hängt vom Absender und Kontext ab.

Bei TikTok ist es oft als Schriftzug im Bild oder Titel eines Videos zu sehen.

Dort wird es zum Beispiel in Sätzen verwendet wie „ markiere einen Ayri “ oder „welcher Ayri ist dein bester Freund?“.

“ oder „welcher Ayri ist dein bester Freund?“. Auf Deutsch könnte man den abwertenden Ausdruck „ Schwanz “ verwenden.

“ verwenden. Meistens ist es aber auch keine vulgäre Beleidigung, sondern einfach eine scherzhaft gemeinte Anrede .

In der Slang-Sprache kann man auch spaßeshalber seine Freunde damit bezeichnen . Das Wort hat zwar eine abwertende Grundbedeutung, unter „Bros“ wird es aber oft auch ironisch genutzt.

. Das Wort hat zwar eine abwertende Grundbedeutung, unter „Bros“ wird es aber oft auch ironisch genutzt. Bei X, Instagram und Co. wird es ebenfalls einfach als Anrede verwendet, ohne jemanden direkt beleidigen zu wollen.

In Social-Media-Plattformen wird das Wort manchmal auch „eyri“ geschrieben. Entsprechend wird es eher mit einem „e“- anstelle eines „a“-Lauts ausgesprochen.

„Ayri“ gibt es auch im Türkischen. Dort ist es ein harmloser Begriff und bedeutet auf Deutsch so viel wie „getrennt“, „separat“ oder „einzeln“.

Beispiele für „Ayri“ in der Jugendsprache

Bei X wird der Ausdruck gerne verwendet, um eine banale Frage in „lustiger“ Form zu verpacken. Einige Beispiele für die Verwendung von „ayri“ in der deutschen Sprache:

Bei solchen Fragen werden angesprochene Personen in der Regel abgewertet. Harmlos übersetzen lässt sich das Wort dann zum Beispiel mit „Trottel“. Neben „Ayri“ gibt es viele andere Ausdrücke aus dem Arabischen, die den Weg in die deutsche Jugend- und Chat-Sprache gefunden haben, zum Beispiel „Ya Kelb“, „Xalaz“, „Ya Salame“ und „Sibbi“. Besonders im letzten Jahr wurde das Wort „Talahon“ bekannt.

