Sibbi, Sippi, Sib: Was bedeutet das in der Jugendsprache?

Lest ihr in sozialen Medien oder schaut ihr euch TikTok-Videos an, begegnet ihr vermutlich immer wieder komischen Wörtern. So könnt ihr bei Instagram, TikTok & Co. den Ausdruck „sibbi“ oder „sippi“ hören oder lesen. Manchmal taucht das Wort auch in der Form „sib“ auf. Was bedeutet das?

Besonders bekannt wurde der Begriff durch ein virales TikTok-Video, bei der ein Mann fordert: „Bezahl deine Schulden, ya sibbi!". Das Wort stammt aus dem arabischen Sprachraum und ist ein vulgärer Ausdruck.

„Ya Sibbi“: Bedeutung auf Deutsch

Ganz gleich, ob der Ausdruck in der Form „Sippi“, „Sibbi“, „Sibi“ oder ähnlich auftaucht, es steckt immter das Wort „Sib“ („Sipp“) drin (arabisch: زب). Das ist der arabische Vulgärausdruck für „Penis“. In der Form „Sibbi“ oder „Sippi“ befindet sich noch das Possessivpronomen. Man meint damit also „mein männliches Geschlechtsteil“. Auf Deutsch übersetzt bedeutet es also so viel wie „Schwanz“, nur nicht im tierischen Sinne. Ähnlich wird auch der türkischsprachige Ausdruck „yarak“ in der deutschen Jugendsprache verwendet.

Das „ya“ bei „ya sibbi“ hat keine größere Bedeutung. Es ist eine Art Ausruf, ähnlich wie „oh“ im Deutschen.

„Sibbi“ ist ein harscher Ausdruck. Es ist also ungefähr auf einer Stufe mit dem englischen Wort „fuck“ oder dem Polnischen „kurwa“. Wir empfehlen, das Wort außerhalb des eigenen Freundeskreises nicht zu verwenden. Im näheren Umfeld wird es manchmal auch spaßeshalber anstelle von „Bro“ oder „Freund“ verwendet. Man stößt also auch auf Formulierungen wie „Was geht Sippi?“, die nicht direkt beleidigend gemeint sind (Quelle: „Fuck Oida: Entlehnungen im Bereich der Pejoarative bei Wiener SchülerInnen“ von Oksana Havryliv, zum PDF).

Was bedeutet „Sibi“, „Sippi“ oder „ya sibbi“?

Manchmal wird „ya sibbi“ auch verwendet, ohne auf das Geschlechtsteil einzugehen. Dann steht es alleine für sich und wird nur dazu genutzt, um seinen Beitrag zu verstärken.

Das Wort ist vor allem durch Deutsch-Rap-Songs bekannt geworden. Man hört es immer wieder in Lyrics bekannter Künstler, darunter in diesen Texten:

„Sippi Sippi mach nicht auf Fifty, Weil an dei'm Hals Gold hängt, bist du nicht Loyd Banks“ – „Sippi Sippi“ von Haftbefehl

„Leck Sibbi, Bitch, leck, leck Sibbi, Bitch“ – „Leck Sibbi“ von Nimo

„Du gegen mich battlen? Yaa Siippiii! Du bist ein Kind und kein Knochenbrecher“ – Yaa Siippiii von Fard

Bekannt wurde der Ausdruck auch durch ein virales TikTok-Video, in der der Ersteller eine Bedrohung ausspricht:

Einige weitere Beispiele für die Verwendung des Ausdrucks in deutschen Beiträgen bei X:

In der deutschen Jugendsprache haben sich viele weitere Begriffe aus der arabischen Sprache etabliert. Einige weitere Beispiele sind „ya kelb“, „kahba“ oder „chaya“.

