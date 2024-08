Pookie: Was bedeutet das auf Deutsch? (TikTok, Instagram & Co.)

In sozialen Medien tauchen immer wieder neue Ausdrücke auf, die man möglicherweise nicht versteht. Bei TikTok, Instagram und Co. stößt ihr vielleicht auf das Wort „Pookie“. Was bedeutet das auf Deutsch und aus welcher Sprache stammt der Begriff?

Anders als viele andere Wortneuschöpfungen in sozialen Medien wie „Pick Me Girl“ oder „Chaya“ hat „Pookie“ keine abwertende Bedeutung. Es ist also ein positiv gemeinter Begriff.

Anzeige

„Pookie“ ist eine liebevolle Bezeichnung für jemanden, den man sehr gern hat.

Man kann damit einen Freund, einen Menschen, den man liebt, aber auch ein Haustier oder Objekt meinen.

Ähnlich wie „Pookie“ werden Wörter wie „Schatz“, „Mausi“, „Liebling“ oder „Babe“ verwendet.

Pookie bei Tiktok & Instagram: Das bedeutet es auf Deutsch

„Pookie“ bedeutet so viel wie „Schnucki“, „Schatz“ oder „Liebling“. Es ist also eine nette Bezeichnung für jemanden, den man sehr gern hat.

Anzeige

Mit „Pookie“ kann man seinen „Crush“, den Partner oder seine Partnerin bezeichnen. Der Ausdruck ist aber nicht auf Liebesbeziehungen beschränkt. Auch seinen „Bro“ oder seine „abf“ (allerbeste Freundin) kann man so nennen. Selbst wenn man ein Haustier hat, das man anhimmelt, eignet sich der Ausdruck. Gegenstände, die man toll findet, kann man ebenfalls mit „Pookie“ meinen.

Je nachdem, in welchem Kontext der Ausdruck fällt, kann die Bedeutung aber auch anders sein. In manchen Kreisen ist „Pookie“ etwa auch eine Umschreibung für eine Crack-Pfeife.

Anzeige

Das bedeuten "Bratan", "Cringe", "tl;dr" und mehr – Netzjargon erklärt Abonniere uns

auf YouTube

Pookie in der Jugendsprache

Der Ursprung des Wortes „Pookie“ ist nicht eindeutig geklärt. Zwar wird das Wort erst seit kurzem vermehrt bei TikTok und Co. eingesetzt, es tauchte aber bereits in den 1980er und 1990er Jahren in der US-Popkultur auf. Es wurde häufig in Filmen, Fernsehsendungen und Musik verwendet, um eine liebenswerte und vertraute Figur zu beschreiben. Bekannt wurde der Begriff etwa durch die Figur "Pookie" im Comic „Garfield“, die als Garfields Teddy bekannt ist.

Bereits 1969 erschien der Film „Pookie“ („The Sterlile Cuckoo“) mit Liza Minelli in der Hauptrolle. Einige Beispiele für die Verwendung in der deutschen Sprache:

Auf TikTok und in anderen sozialen Medien hat „Pookie“ jüngst eine Renaissance erlebt, wobei es oft in humorvollen oder herzerwärmenden Kontexten verwendet wird. Nutzer verwenden den Begriff, um ihre engen Beziehungen oder liebenswerten Momente zu betonen. Die virale Natur von sozialen Medien wie TikTok hat dazu beigetragen, dass „Pookie“ sich schnell verbreitet und mittlerweile ein gängiger Begriff in der Jugendsprache geworden ist. Hier könnt ihr das Jugendwort des Jahres wählen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.