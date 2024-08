Opp: Was bedeutet das in der Jugendsprache?

Bei TikTok, X, Instagram und Co. gibt es immer wieder komische Ausdrücke, auch in deutscher Sprache. So liest oder hört man hin und wieder das Wort „Opp“. Was bedeutet das?

Wie die meisten Begriffe aus der Jugend- und Online-Sprache hat auch „Opp“ seinen Ursprung im Englischen. Es handelt sich um eine Abkürzung eines gängigen Wortes.

Anzeige

Was ist ein „Opp“? (TikTok, Jugendsprache)

„Opp“ ist die Abkürzung des englischen Wortes „opponent“. Das bedeutet auf Deutsch „Gegner“, Es kann auch „opposition“, also „Gegenseite“ oder „Gegenspieler“ bedeuten.

Anzeige

Üblicherweise versteht man unter einem „Opp“ also einen Gegner oder Feind. In sozialen Medien hat sich die Bedeutung aber leicht verschoben. Es muss sich also nicht gleich um eine feindselige Gegenseite handeln. Stattdessen kann mit „Opp„ auch einfach jemand bezeichnet werden, der eine andere Meinung vertritt. In Social-Media-Beiträgen wird „opp“ oft verwendet, um scherzhaft oder abwertend über jemanden zu reden, mit dem man „Beef“ hat.

Opp in Rap-Songs

Es wird häufig in Kontexten verwendet, die mit Konflikten oder Rivalitäten zu tun haben. Wie so viele andere Slang-Wörtern, ist auch „Opp“ vor allem durch die Rap-Szene bekannt geworden. Bereits 2011 nutzte etwa Chief Keef den Ausdruck in seinem Song „John Madden". Auch in deutschen Rap-Songs taucht das Wort immer wieder auf:

„Ich bin ein Big Opp, bin ein Big Opp“ (Big Opp von Nizi19 & Kalim)

„Der Opp von mei'm Opp ist kein Opp yah“ (Opp von Yungmonetnba)

Anzeige

Einige Beispiele für die Verwendung des Ausdrucks in der deutschen Jugendsprache lest ihr bei X:

Je nach Kontext kann „Opp“ auch etwas anderes bedeuten.

Nutzt ihr etwas Kleinanzeigen, ist das dort die Bezeichnung für die „Online Payment Platform“, also den integrierten Bezahldienst.

In der Industrie ist das die Abkürzung für „Oriented Polypropylen“, ein Kunststoff für Folien.

„Object Push Profile“ werden ebenfalls mit „OPP“ abgekürzt. Dabei handelt es sich um Bluetooth-Kommunikationsprofile.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.