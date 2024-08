Billo: Was bedeutet das in der Jugendsprache?

„Das sieht aber billo aus“ – Sätze dieser Art begegnen euch möglicherweise in Social-Media-Beiträgen oder ihr schnappt sie bei Gesprächen unter Jugendlichen auf. Was bedeutet das Wort und wann wird es benutzt?

Anders als viele andere Wörter aus der Online- und Jugendsprache hat „billo“ seinen Ursprung nicht im Englischen. Stattdessen ist es eine abgewandeltes deutsches Wort.

Billo: Bedeutung schnell erklärt

„Billo“ leitet sich ab vom deutschen Wort „billig“. Es ist eine abwertende Bezeichnung und kann in unterschiedlichen Kontexten benutzt werden. Je nachdem, in welchem Umfeld das Wort gesagt wird, kann es aber auch eine liebevoll gemeinte Abwertung sein. Besonders unter Freunden wird es also scherzhaft verwendet, um andere aufzuziehen, zum Beispiel wegen eines misslungenen Haarschnitts oder Kleidung, die nicht so ordentlich aussieht.

Allgemein steht „billo“ für Plunder oder Schrott .

oder . Falls also jemand sagt, „Das ist ja ein billo Smartphone “, wertet er das Gerät ab.

“, wertet er das Gerät ab. „Billo“ muss sich nicht alleine auf den Preis beziehen. Es kann auch eine Beschreibung für etwas Schlechtaussehendes, Kaputtes, Schmutziges oder Ranziges sein. Auch wenn etwas sehr schlicht und einfach ist, kann es so bezeichnet werden.

sein. Auch wenn etwas sehr und ist, kann es so bezeichnet werden. Wird ein Mensch mit „Billo“ bezeichnet, ist es eine Beleidigung. Dann ist es ungefähr wie „Idiot“ zu verstehen.

Einige Beispiele für die Verwendung von „billo“ in deutschsprachigen Beiträgen:

Billo in der Jugendsprache

Der Ausdruck wird auch in der deutschen Hip-Hop-Szene immer wieder in Texten verwendet, zum Beispiel in dem Lied „Billo“ von ApoRed:

Weitere Beispiele von Rap-Texten:

„Ah, Billo, ich pump' mich breit wie'n Phantom“ – Killemall 2.0 von Manuellsen

„Du und ich zu zweit und 'ne Billo-Flasche Wein“ –Endstation von BHZ

„Ich schwör’ auf alles, ich finde dein’ Style billo“ – Puste aus von PA Sports

„Nur Billo-Mic, aber seh's entspannt, Quali egal, rappe eh zu krank“ – sechszehn schlimme bars von Ski Aggu

