Instagram: Account gesperrt – was tun & wie lange?

Um Bilder in der Social-Media-App Instagram teilen und ansehen zu können, benötigt ihr einen Account. In einigen Fällen kann es vorkommen, dass der Instagram-Account gesperrt wird. Wie kann man ihn wieder entblocken?

Ein Konto wird vor allem dann gesperrt, wenn gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen wurde, zum Beispiel, weil unpassende Beiträge gepostet oder Spam-Inhalte verteilt wurden. Ist das Konto blockiert, bedeutet das jedoch nicht zwingend das Ende des Social-Media-Lebens. In vielen Fällen lässt sich der Bann wieder aufheben. Dazu nutzt ihr das Formular aus dem Hilfebereich von Instagram.

Anzeige

Instagram: Account gesperrt? So kann man ihn wiederherstellen

Seid ihr felsenfest davon überzeugt, nicht gegen die Gemeinschaftsstandards verstoßen zu haben, könnt ihr Einspruch gegen die Accountsperre einlegen:

Ihr werdet nach dem Loginversuch darüber informiert, dass euer Konto geblockt wurde. Hier könnt ihr auf „Mehr dazu“ drücken. Es erscheint die Option „Einspruch einlegen“. Im Formular müsst ihr angeben, dass ihr nicht gegen Gemeinschaftsrichtlinien verstoßen habt und der Account zu Unrecht gesperrt wurde. Nach Absenden des Formulars wird euer Fall geprüft.

Anzeige

Das Absenden des Formulars klappt nicht oder es ist gar nicht da? Dann wendet euch direkt an den Instagram-Support.

Anzeige

Aufgrund der vielen Anfragen kann eine Bearbeitung jedoch mehrere Tage in Anspruch nehmen. Habt ihr tatsächlich unpassende Inhalte, Fotos oder Beiträge hochgeladen oder geteilt, wird eine Sperre in der Regel nicht zurückgenommen. Ihr solltet also gut überlegen, was ihr im sozialen Netzwerk postet und kommentiert, um kein „Hausverbot“ bei Instagram zu bekommen. Ein Konto wird auch gesperrt, wenn ihr zu schnell kommentiert, likt oder Leuten folgt. Dieses exzessive Vorgehen wird als unnatürliches Verhalten eingeschätzt.

Warum wurde mein Instagram-Account gesperrt? Wie lange?

In der Regel dauert eine Sperre 24 Stunden. Nach diesem Zeitraum könnt ihr meistens wieder auf euer Profil zugreifen. In schlechten Fällen, etwa bei groben oder wiederholten Verstößen, kann die Sperre auch länger dauern. Instagram gibt in der Regel nicht an, wie lange und warum ein Profil gebannt wurde. Neben einer Login-Sperre kann auch euch auch ein „Shadow Ban“ ereilen.

Ihr solltet die Zugangssperre als Warnschuss verstehen. Verstoßt ihr wiederholt gegen die Nutzungsbedingungen, kann die Sperre länger dauern und sogar lebenslänglich verhängt werden. In der verhängten Zeit bleibt euch nichts anderes übrig, als abzuwarten, bis der Account wieder freigeschaltet wurde. Lediglich wenn ihr nachweisen könnt, dass euer Account ohne triftigen Grund gesperrt wurde, könnt ihr Einspruch einlegen. Gründe für die Sperrung können zum Beispiel folgende sein:

Upload von Bildern mit unangemessenen Inhalten, zum Beispiel Nacktbilder oder Fotos mit Gewaltinhalten

Urheberrechtsverstöße durch Upload von Bildern, die nicht euch gehören

Fehlverhalten in Kommentaren, zum Beispiel Beleidigungen oder Aufrufe zu Straftaten

Verwenden von Bots, zum Beispiel für viele Likes und Kommentare innerhalb kurzer Zeit

Followerkauf

Fake-Profile

Spam-Nachrichten und Werbung

Nutzung von Bots, zum Beispiel für automatische Likes oder Follows

Anzeige

Instagram-Follower kaufen: Begeh ja nicht diesen Fehler Abonniere uns

auf YouTube

Weitere Gründe könnt ihr in den Nutzungsbedingungen von Instagram nachlesen.

Dieses schreckliche Bild kann euch erwarten,wenn ihr Unfug mit eurem Instagram-Profil getrieben habt.

Wurde euer Account zu Unrecht gesperrt? Was ist vorgefallen? Konntet ihr wieder freigeschaltet werden oder besteht das Problem immer noch? Postet es in unsere Kommentare!

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.