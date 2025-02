Google Messages holt auf: Wichtige WhatsApp-Funktion kommt

Google Messages bekommt eine Funktion, die WhatsApp-Nutzer schon lange schätzen: das nachträgliche Löschen gesendeter Nachrichten für alle. Erste Hinweise in einer aktuellen Beta-Version zeigen, was Google plant.

Google Messages: Nachrichten löschen für alle

Nachrichten einfach nachträglich wieder entfernen – was bei WhatsApp schon lange möglich ist, soll bald auch bei Google Messages möglich sein. Erste Hinweise in einer Beta-Version zeigen, dass Nutzer bald gesendete Nachrichten für alle Empfänger entfernen können. Damit schließt Google eine wichtige Lücke zu anderen Messengern.

Bisher konnte man bei Google Messages eine gesendete Nachricht nur auf dem eigenen Gerät löschen – beim Empfänger blieb sie sichtbar. Die Beta-Version zeigt nun, dass Google an der Funktion „Löschen für alle“ arbeitet. Wird eine Nachricht gelöscht, erscheint im Chat ein Hinweis wie „Nachricht vom Absender gelöscht“.

Ein kleines Problem gibt es allerdings: Damit die Funktion funktioniert, müssen alle Chat-Teilnehmer die neueste Version der App verwenden. Ansonsten bleibt die Nachricht in älteren Versionen eben doch sichtbar. Neben dem Löschen arbeitet Google auch an weiteren Funktionen wie Reaktionen mit Emojis und dem Bearbeiten von gesendeten Nachrichten.

Google Messages: Wann kommt die neue Funktion?

Wann genau Google das Feature für alle Nutzer freischaltet, ist allerdings noch unklar. Da das Feature bereits in einer Beta-Version entdeckt wurde, dürfte es nicht mehr lange dauern (Quelle: 9to5Google).

Gerade durch die tiefere Integration von RCS könnte sich der Messenger in Zukunft als echte Alternative zu anderen Apps etablieren. Apple bietet diese Funktion in iMessage bisher nicht an. Durchaus möglich, dass Apple nachzieht und eine ähnliche Funktion für iMessage einführt, damit iPhone-Nutzer ebenfalls gesendete Nachrichten für alle löschen können.

