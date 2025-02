Google macht es wirklich: Pixel 9a wird sich komplett verändern

Google hat das Design der Pixel-9-Smartphones fast komplett geändert, ist sich aber beim Design der Kamerapartie noch treu geblieben. Diese Zurückhaltung fällt beim Pixel 9a laut neuen Bildern komplett weg. Euch erwartet ein Google-Handy mit komplett neuem Design.

Google Pixel 9a mit neuem Design

Google verändert beim kommenden Pixel 9a sein bisheriges Smartphone-Design komplett. Geleakte Renderbilder zeigen ein fast komplett flaches Gehäuse. Die bisher dominante Kameraeinheit verschwindet nahezu vollständig. Während andere Hersteller auf immer massivere Kameraaufbauten setzen, geht Google einen anderen Weg.

So soll das Google Pixel 9a aussehen. (© AndroidHeadlines)

Trotz des schlankeren Designs müsst ihr bei der Kameraausstattung keine Abstriche machen. Das Pixel 9a kommt mit einer 48-Megapixel-Hauptkamera und einer 13-Megapixel-Ultraweitwinkel-Linse. Für Selfies steht eine 13-Megapixel-Frontkamera bereit. Der Akku wächst auf stattliche 5.100 mAh an. Das wäre ein deutlicher Sprung gegenüber dem Vorgänger mit 4.492 mAh. Die Laufzeit dürfte also spürbar höher ausfallen (Quelle: AndroidHeadlines).

Die weiteren technischen Daten versprechen ein rundes Gesamtpaket. Erwartet wird ein 6,3-Zoll-Display mit 120 Hz Bildwiederholrate, der neue Tensor-G4-Chip und 8 GB RAM. Der Speicher wird in zwei Varianten angeboten. 128 GB soll es zum Einstiegspreis von 499 Dollar geben. Für 256 GB müsst ihr 599 Dollar zahlen. In Deutschland sollen die Preise bei 549 Euro starten. Der Launch ist laut der Quelle für den 19. März geplant, der Verkaufsstart folgt am 26. März.

Google hat es eilig mit dem Pixel 9a

Wenn sich die Informationen zum früheren Launch tatsächlich bestätigen, dann zieht Google die Präsentation des Pixel 9a um einige Monate vor – genau wie bei den Pixel-9-Smartphones im vergangenen Jahr. Eigentlich wurde das Handy erst im Rahmen der Google I/O 2025 im Mai erwartet.

Zum Vergleich der Test des Google Pixel 8a:

