Google Maps räumt auf: Praktische Änderung verschafft euch mehr Klarheit

Google Maps testet gerade eine Änderung, die gespeicherte Orte in der App übersichtlicher macht. Statt Pins sehen Nutzer etwas anderes, wenn sie herauszoomen. Das soll die Kartenansicht aufgeräumter wirken lassen – könnte aber auch einen kleinen Nachteil haben.

Google Maps: Aus Pins werden Punkte

Wer viele Orte in Google Maps gespeichert hat, kennt das Problem: Die Karte wirkt schnell etwas überladen, weil Sterne, Herzen und andere Symbole in jeder Zoomstufe gleich groß bleiben. Das soll sich jetzt ändern: Google testet eine Funktion, bei der gespeicherte Orte in kleine farbige Punkte umgewandelt werden, wenn man weit genug herauszoomt. Nur die Farbe zeigt dann noch an, um was für eine Art von Ort es sich handelt.

Ganz verschwinden die Pins jedoch nicht. Sobald man wieder näher heranzoomt, erscheinen sie wieder in gewohnter Form. An Form und Farbe hat sich nichts geändert, es bleiben also die Sterne, Herzen und andere Symbole.

Punkte statt Pins bei Google Maps. (© 9to5Google)

Die Änderung soll wohl bewirken, dass die Karte weniger überladen wirkt, wenn ein etwas größerer Ausschnitt dargestellt wird. In der Tat sind andere Elemente der Karte besser zu lesen und zu erkennen, wenn den gespeicherten Orten etwas weniger Platz eingeräumt wird. Auf der anderen Seite kann es auch etwas schwieriger werden, gespeicherte Orte schnell als solche zu erkennen.

Punkte statt Pins: Google Maps wagt neuen Anlauf

Die Umwandlung von Pins in Punkte ist nicht neu: Google hatte bereits 2023 mit einer ähnlichen Funktion experimentiert, sie dann aber wieder zurückgezogen. Damals hieß es, die Änderung sei bewusst vorgenommen worden, um die Karte übersichtlicher und platzsparender zu gestalten. Nun hat Google die Idee offenbar wieder aufgegriffen, diesmal mit einer überarbeiteten Version.

Derzeit wird das neue Design in der Beta-Version von Google Maps für Android getestet. Ob und wann die Funktion für alle Nutzer freigeschaltet wird, ist noch unklar (Quelle: 9to5Google).

Tipps und Tricks rund um Google Maps im Video:

