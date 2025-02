Valentinstag 2025: Schöne Liebessprüche für WhatsApp & Co.

© GIGA 1 / 31

Nicht nur am Valentinstag (aber gerne auch da) darf man dem Partner die eigene Liebe gestehen. Auch jeder andere Tag bietet sich natürlich mindestens genauso gut an. Eben weil man seinem Partner nie oft genug seine Zuneigung zeigen kann, haben wir für euch Liebesstatus-Sprüche zusammengestellt, die man per WhatsApp, Facebook & Co. versenden kann.

Ach ja, die Liebe. Wir sind der Meinung, dass man seinem Partner jeden Tag zeigen sollte, wie glücklich man ist, ihn zu haben. Doch natürlich ist auch der Valentinstag ein guter Anlass, um seine „bessere Hälfte“ mit Liebessprüchen zu versorgen. Was aber, wenn solche Liebesbekundungen einem nicht so einfach von der Brust gehen und man (oder auch Frau) einfach nicht die richtigen Worte findet? Keine Sorge, wir sind da, um beim gefühlvollen Ausdruck zu helfen und den Liebesstatus auf Vordermann zu bringen. Es wird unter Umständen sogar richtig schmierig. Aber am Valentinstag ist das erlaubt – oder am Jahrestag. Oder an jedem anderen Tag.

Liebessprüche für den WhatsApp-Status, Facebook & Co.: Verliebte Worte für jeden Tag

Auf den folgenden Seiten findet ihr unterhaltsame, romantische Sprüche mit Bildern. Die Bilder könnt ihr herunterladen und sie dann eurem oder eurer Liebsten per WhatsApp, Facebook und Co. schicken oder aber natürlich persönlich vortragen. Zum Vorgeschmack haben wir hier außerdem noch einige weitere Liebessprüche für euch:

So viel Herzen sind auf Erden, so viel Herzen lieben dich, doch von diesen vielen Herzen liebt dich keines so wie ich.

Sonne kann nicht ohne Schein, Mensch nicht ohne Liebe sein.

(Johann Wolfgang von Goethe)

(Johann Wolfgang von Goethe) Du machst mich zum glücklichsten Menschen der Welt!

Liebe und Haß sind nicht blind, aber sie sind geblendet von dem Feuer, das sie selber mit sich tragen.

(Friedrich Nietzsche)

(Friedrich Nietzsche) Wenn ich Dich nicht hätte, wäre ich verloren!

Unsere Seelen sind verwandt, das habe ich bereits bei unserem ersten Treffen erkannt.

Du stehst für Alles, was ich liebe!

Die Fähigkeit zu warten beweist nicht nur Liebe, sondern auch Geduld. Jeder kann sagen „Ich liebe dich“ aber nur die wenigsten können warten und zeigen, dass es wahr ist.

Ob am Valentinstag oder einfach nur so: Die schönsten Liebessprüche in unserem Video:

Es ist natürlich absolute Geschmackssache, ob man solche Liebessprüche mag oder nicht.

Dass der Großteil solcher Sprüche aber ziemlich kitschig ist, liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache. Es ist eben einfach nicht so leicht, solche intensiven Gefühle wie Liebe in Worte zu fassen, ohne dass es dabei schnell nach „zu viel“ klingt. Am besten kommt deshalb meist die klassische Aussage „Ich liebe Dich“, den Rest kann und sollte man seinem Partner vor allem zeigen, nicht wahr?

Ursprünglicher Artikel vom 28. Oktober 2014 von Kamal Nicholas, zuletzt überarbeitet und aktualisiert am 13. Februar 2025