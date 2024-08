Was bedeutet „Bratan“ oder „Brate“? – Jugendsprache erklärt

Der Begriff „Bratan“ kommt in einem Song von „Capital Bra“ vor. Aber auch im Internet oder in YouTube-Kommentaren findet man häufig den Begriff. Was ein „Bratan“ ist und wie ihr den Begriff selbst verwenden könnt, erklären wir euch hier.

„Bratan“ und weitere Begriffe erklären wir in unserem Video:

Was bedeutet „Bratan“?

Das Wort „Bratan“ ist russisch und bedeutet „Bruder“. Damit muss aber nicht der leibliche Bruder gemeint sein. Es kann auch ein guter Kumpel sein, den man umgangssprachlich oft Bruder nennt. Weitere Begriffe, die „Bruder“ meinen, sind „Bruh“ und „Bro“.

Was bedeutet „Brate“?

Der Wortstamm für „Bruder“ ist in den slawischen Sprachen also sehr ähnlich:

Das Wort „Brate“ ist kroatisch und leitet sich vom russischen Wort „Bratan“ für „Bruder“ ab „Brate“ kann somit synonym für „Bratan“ genutzt werden. Das bulgarische „Bratko“ heißt ebenfalls „Bruder“. „Bratucha“ oder „Bratuha“ sind Verniedlichungen wie „Brüderchen“, „guter Freund“ oder „Kollege“.

Der Rapper „Capital Bra“ singt von „Bratan“

In Deutschland hat vor allem der Rapper „Capital Bra“ den Begriff „Bratan“ bekannt gemacht. Er wird aber auch von anderen Rappern mit osteuropäischen Wurzeln verwendet. Beispiele für Songs mit dem Begriff:

Capital Bra – Nur noch Gucci: „Nur noch Gucci, Bratan. Ich trag nur noch Gucci.“

Capital Bra – Bratan ist OK: „Bratan ist OK.“

Toni der Assi: – Von Brate für Brate: „Das ist Brate für Brate.“

Olexesh – MOB: „Hänge mit dem Mob ab, ideal der Kreis, Bratan“.

So verwendet ihr „Bratan“/„Brate“

Wenn ihr einen Jungen oder Mann als Bruder bezeichnen möchtet, sagt ihr „Bratan“ oder „Brate“. Bei einem Mädchen oder Frau sagt ihr entsprechend „Bratina“. Dadurch drückt ihr aus, dass es sich dabei um einen guten Freund, Kumpel oder Ehrenmann beziehungsweise Ehrenfrau handelt.

Beispiele für Verwendung des Begriffs:

Mark: „Bratan, kommst du mit?“

Sandro: „Klaro!“

oder:

Jonas: „Bratina, heut schon gemännert?“

Sandra: „Mir geht's trotzdem gut!“

Fazit: Sprachliche Hintergründe

