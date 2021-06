Es gibt Spiele, die sich in ihrer Detailtiefe einfach von anderen erheblich unterscheiden. Sie lassen die Spielewelt lebendiger erscheinen und vermitteln uns damit ein Gefühl von Realismus. Dabei ist nicht immer nur die Grafik entscheidend. Wir präsentieren euch in dieser Bilderstrecke besondere Spiele, die uns mit realistischen Momenten verzaubert haben.

Liebe zum Detail – darf es etwas lebendiger sein?

In Videospielen sehen wir uns oft mit kolossalen Spielwelten konfrontiert oder werden mit atemberaubender Grafik belohnt. Zu einem sich wirklich echt anfühlendem Spieleerlebnis gehört aber noch viel mehr als das. Es sind oft für das Gameplay unbedeutende Details, die den wahren Unterschied machen und die Immersion auf ein neues Level heben.

In folgender Bilderstrecke zeigen wir euch acht Spiele, bei denen die Entwickler sich verdammt viel Mühe gegeben haben, um ein rundum gelungenes Spielerlebnis durch eine dichte Atmosphäre und besondere Aspekte zu zaubern. Viel Spaß beim Entdecken:

Branchengrößen wie Rockstar sind bekannt dafür, viel Wert auf die Details in ihren Spielen zu legen. Kein Wunder also, dass auch eines ihrer beliebten Games in dieser Liste vertreten ist. Kanntet ihr die besonderen Details in den gezeigten Spielen? Und welches hat euch mit besonders realistischen Momenten überzeugt?

