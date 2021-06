Die Liebe zum Hobby Videospiel kann sehr besondere Ausmaße annehmen: So verewigen viele Gamer ihre Lieblings-Spiele oder -Charaktere gerne auch unter der Haut. Welche Franchisen und Figuren bei den Tattoo-Kreationen am beliebtesten sind, verraten wir euch jetzt.

Videospielkultur Facts

Für immer vereint: Welche Gaming-Tattoos sind am beliebtesten?

In einer Auswertung von Instagram-Hashtags hat Casino vor kurzem die populärsten Videospiel-Tattoos zusammengetragen und zeigt auf, welche Spielereihen dabei am liebsten unter die Gamer-Haut gebracht werden.

Ein Vertreter lässt dabei alle anderen Spiele vor Neid erblassen und schlägt diese um Längen: Pokémon. Schaut euch das gesamte Ranking in der Tabelle an:

Rang Videospiel-Franchise Hashtag Anzahl der Instagram-Posts 1 Pokémon #pokemontattoo 195.504 2 Legend of Zelda #zeldatattoo 59.155 3 Super Mario #mariotattoo 19.628 4 Kingdom Hearts #kngdomheartstattoo 10.731 5 Final Fantasy #finalfantasytattoo 9.754 6 God of War #godofwartattoo 6.855 7 Bioshock #bioshocktattoo 5.994 8 Fallout #fallouttattoo 5.983 9 The Witcher #witchertattoo 5.815 10 Halo #halotattoo 5.440

Pokémon hat mit seinen mittlerweile 898 Taschenmonstern eine ordentliche Anzahl an Motiven zu bieten, da verwundert es nicht, dass das Franchise ganze drei Mal mehr gestochen wurde als Zweitplatzierter Zelda. The Legend of Zelda ist mit 59.155 Tattoo-Posts nicht nur als Videospiel besonders beliebt, sondern offensichtlich auch als farbige Erinnerung auf der Haut.

Doch nicht nur als Spiele-Franchise hat Pokémon die Nase vorn. Schaut man sich nun die beliebtesten Videospiel-Charaktere an, kann eine Figur aus Pokémon das Siegertreppchen für sich beanspruchen: Pikachu! Welche Videospiel-Figuren außerdem die Körper vieler Gamer zieren, zeigt euch folgende Auflistung:

Rang Charakter Franchise Charakter-Hashtag Anzahl der Instagram-Posts 1 Pikachu Pokémon #pikachutattoo 21.492 2 Mario Super Mario #mariotattoo 19.628 3 Kratos God of War #kratostattoo 5.539 4 Crash Bandicoot Crash Bandicoot #crashbandicoottattoo 5.440 5 Sonic the Hedgehog Sonic the Hedgehog #sonictattoo 4.597 6 Chun-Li Street Fighter #chunlitattoo 3.659 7 Yoshi Super Mario #yoshitattoo 3.463 8 Pac-Man Pac-Man #pacmantattoo 3.153 9 Spyro Spyro #spyrotattoo 3.115 10 Kirby Kirby #kirbytattoo 2.574

Nintendo-Charaktere sind die haushohen Gewinner, wenn es um die Motivwahl für ein Tattoo geht. Oder die Träger sind einfach jene, die ihre Kreationen gerne auf Instagram mit der Welt teilen.

Auch wenn Pokémon die Rangliste der beliebtesten Gaming-Tattoos anführt, sind die farbigen Erinnerungen nicht immer gleich gut gelungen, wie diese Bilderstrecke beweist:

Hättet ihr die Rangfolge so eingeschätzt? Und tragt ihr euren Gaming-Liebling ebenfalls als Tattoo auf eurer Haut?