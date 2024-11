Piraten der Lüfte, schwingt euch an Deck und holt euch das Brettspiel bei Amazon 17 % günstiger

Mit dem Brettspiel Libertalia: Auf den Winden von Galecrest wird von Feuerland-Spiele ein spannendes Piratenspiel für alle ab 14 Jahren angeboten. Alle wichtigen Infos in unserem Kauftipp!

Darum geht es im Spiel

Als Admiralin ist es euer Ziel, möglichst viel Beute zu erzielen. Aber auch eure Mitspieler sind auf dieser Mission. Libertalia gibt es bei Amazon derzeit zum reduzierten Preis.

Libertalia: Auf den Winden von Galecrest

Das Strategiespiel handelt von der legendären Piratenkolonie Libertalia auf Madagaskar, die auch in vielen Büchern und Filmen schon thematisiert wurde. Nachdem die erste Version 2012 veröffentlicht wurde, gibt es seit einiger Zeit eine Neuauflage des Spiels.

Damit der Spieleabend mit eurer Familie oder Freunden auch richtig Spaß bringen wird, kann Libertalia mit bis zu sechs Personen gespielt werden. Für die durchschnittliche Spielzeit wird mit etwa 45 bis 60 Minuten gerechnet.

Das solltet ihr zum Spiel wissen

In dem Spiel schlüpft ihr in die Rolle einer Admiralin, die ihre Flotte befehligt und hofft, dass ihre Truppen am Abend vollzählig mit Beute zurückkehren, die größer ist als die eurer Mitspieler. Das Spiel besteht aus 240 Charakterkarten, 48 Beutemarkern, einem Beutel, sieben Beuteplättchen sowie einem Spielbrett, welches doppelseitig mit zwei unterschiedlichen Szenarien bedruckt ist.

Ihr könnt das Spiel auch ganz alleine spielen, ohne, dass ihr andere Mitspieler benötigt. Dafür bietet Feuerland-Spiele 40 Automa-Karten und 4-Automa-Beuteplättchen an. Das Spiel wird für alle ab 14 Jahren empfohlen und hat auf den gängigen Brettspielplattformen wie BoardGameGeek viele gute Rezensionen erhalten.

Ein Spiel für die ganze Familie

Da das Spiel relativ schnell beendet werden kann, könnt ihr vielleicht auch eure eher spielmuffeligen Mitmenschen überzeugen, bei einer Runde dabei zu sein. Das Spiel wird zudem als relativ gut verständlich beschrieben, eine lange Vorbereitungszeit ist demnach nicht nötig.

Solltet ihr das Spiel als Weihnachtsgeschenk kaufen wollen, könnt ihr bei Amazon derzeit von einer längeren Rückgabefrist profitieren. Wer seine Artikel bis zum 25. Dezember bestellt, kann sie bis zum 31. Januar zurückschicken.

