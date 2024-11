Amazon schlägt Netflix: Neue Prime-Serie ist ein Muss für Crime-Fans

Amazon hat Kult-Ermittler Alex Cross eine eigene Serie auf Prime Video spendiert. Das Ergebnis hört auf den Namen Cross und führt aktuell die deutschen Streaming-Charts an. Den offiziellen Trailer zur Crime-Serie könnt ihr euch ganz oben ansehen.

Crime-Serie Cross erobert Streaming-Charts

Die deutschen Streaming-Charts haben einen neuen Spitzenreiter: Cross. Die Serie basiert auf der beliebten Buchreihe Alex Cross von Autor James Patterson und wurde schon mehrfach verfilmt – unter anderem mit Morgan Freeman in dem Thriller ... denn zum Küssen sind sie da.

Anzeige

Nun hat der Ermittler eine eigene Serie auf Amazon Prime Video und die ist extrem beliebt. Laut JustWatch ist derzeit keine andere Serie so gefragt bei deutschen Usern wie Cross. Da müssen selbst große Hit-Serien wie The Day of the Jackal (WOW) oder Arcane (Netflix) Platz machen (Quelle: JustWatch).

Anzeige

In Cross jagen der geniale Mordermittler und sein Partner einen Killer quer durch Washington D.C. Für einen ersten Eindruck seht ihr euch am besten den Trailer an, den wir euch ganz oben eingebettet haben. Übrigens: Wer gerne Serie am Stück schaut, der hat Glück, Amazon hat alle 8 Folgen der ersten Staffel auf einen Schlag veröffentlicht. Ihr müsst also nicht erst zwei Monate warten, um zu erfahren, wie der neueste Fall von Alex Cross ausgeht.

Und es gibt noch eine gute Nachricht für Serienfans: Cross erhält eine zweite Staffel. Wenn alles klappt, dann ermittelt Alex Cross also auch im kommenden Jahr wieder auf Amazon Prime Video.

Mordermittler Alex Cross (Aldis Hodge) ist einem Killer auf der Spur. (© Amazon)

Anzeige

Das sagt die Presse zur Alex-Cross-Serie

Bei Presse und Publikum kommt Cross ziemlich gut an. 75 Prozent aller Reviews sind derzeit positiv. Die Kritikerin Aramide Tinubu schreibt zum Beispiel:

Mit Hodge im Mittelpunkt und Watkins am Ruder ist „Cross“ ein Kriminaldrama, das mit einigen erstaunlichen Wendungen aufwartet. Die Serie, die im Kern eine Detektivgeschichte ist, thematisiert auf anmutige Weise die Qualen der Trauer, toxische Männlichkeit und die Fallstricke der Besessenheit. (Quelle: Variety

Und auch auf IMDb macht Cross eine gute Figur. Dort steht die düstere Thriller-Serie aktuell bei 7,2 von 10 möglichen Punkten.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.