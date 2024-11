„Monster“ Staffel 3: Charlie Hunnam steigt in die Rolle des Monsters

Die nächste Staffel der Anthologie-Serie hat bereits ihr Gesicht gefunden. Nach der Geschichte der Menendez-Brüder folgt nun die Inspiration von Aldred Hitchcocks „Psycho“. Alles zum Start von „Monster“ Staffel 3, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Start von „Monster“ Staffel 3

Stand November 2024 gibt es noch keinen Starttermin für die dritte Staffel von „Monster“. Da die Produktion der neuen Folgen im Oktober 2024 begonnen hat, wird es vermutlich auch noch eine Weile dauern, bis ihr diese im Stream sehen könnt.



Zwischen den ersten beiden Staffeln lag eine Wartezeit von zwei Jahren. Es kann also damit gerechnet werden, dass die neue Staffel ähnlich lange auf sich warten lassen wird. Ist dies der Fall, könnt ihr mit einem Start von „Monster“ Staffel 3 im Sommer 2026 rechnen. Sobald wir mehr wissen, erfahrt ihr davon hier auf GIGA. In der Zwischenzeit könnt ihr beide bisherigen Staffeln von „Monster“ im Stream auf Netflix sehen:

„Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez“ (hier ansehen)

„Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer“ (hier ansehen)

Anzeige

„Monster“ Staffel 3: Welcher Mörder steht im Fokus?

Die dritte Season der Netflix-Serie ist bereits in Planung und hat sich einen weiteren Serienmörder als Fokus genommen. Nach den Menendez-Brüdern folgt Ed Gein. Der amerikanische Mörder war in den 1950er Jahren in Wisconsin aktiv und galt zudem als Leichendieb sowie Grab- und Leichenschänder. Verurteilt wurde Gein am Mord zweier Frauen – doch er wurde als psychisch Krank eingestuft und verblieb somit bis zu seinem Tod in einer Psychiatrie.



Bei den Opfern sowie den geschändeten Leichen handelte es sich häufig um Frauen, die sowohl im Alter als auch im Aussehen der Mutter von Gein ähnelten. Die Beziehung zwischen Gein und seiner Mutter war nachgewiesen krankhaft.



Der Mörder inspirierte den Autor Robert Bloch beim Schreiben seiner Figur Norman Bates in dem 1959 erschienenen Roman „Psycho“. Ein Jahr später adaptierte Alfred Hitchcock das Buch als Film. Im Laufe der Jahre nahmen sich zahlreiche andere Filme den Serienmörder als Vorbild – nun auch „Monster“ Staffel 3.

Anzeige

„Psycho“ von Robert Bloch Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.11.2024 15:30 Uhr

Der Cast von „Monster“ Season 3: Charlie Hunnam übernimmt die Hauptrolle

Neben Ed Gein werden auch andere bekannte Charaktere in der neuen Staffel vorkommen. Alfred Hitchcock und Drehbuchautorin Alma Reville werden ebenfalls in „Monster“ Staffel 3 zu sehen sein. In die Schuhe von Gein tritt Charlie Hunnam („Sons of Anarchy“). Der bisherige Cast wurde von Netflix auf Twitter/X bekanntgegeben:

Der bisherige Cast von „Monster“ Staffel 3 sieht also wie folgt aus:

Charlie Hunnam als Ed Gein

Laurie Metcalf als Augusta Gein

Tom Hollander als Alfred Hitchcock

Olivia Williams als Alma Reville-Hitchcock

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.