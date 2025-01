TV-Kracher bei Otto: Riesiger 4K-Fernseher zum Mini-Preis

Kaum zu glauben: Otto bietet einen riesigen 65-Zoll-Fernseher zum Schnäppchenpreis für deutlich unter 500 Euro an. Der Hisense E6NT liefert dabei nicht nur gestochen scharfe 4K-Bilder. Dank Dolby Vision erstrahlen Filme und Serien in natürlichen, lebendigen Farben. Und das Beste: Als moderner Smart-TV bringt er gleich alle wichtigen Streaming-Apps mit.

Otto verkauft 65-Zoll-Fernseher von Hisense

Wer auf der Suche nach einem neuen Fernseher ist, muss oft einen Kompromiss zwischen Budget und Bildgröße eingehen: Bei Otto gibt es jetzt aber einen Rundum-Sorglos-Fernseher, der damit Schluss macht. Für 435,92 Euro (jetzt bei Otto ansehen) bringt der Versandhändler den Hisense 65E6NT mit 65-Zoll-Bilddiagonale und modernen Features wie Dolby Vision ins Wohnzimmer. Das ist aktueller Bestpreis. Für den Versand zahlt ihr zusätzlich 39,95 Euro.



Achtung: Der Preis ergibt sich, wenn ihr den 40-Euro-Coupon aktiviert.

Smart-TV von Hisense Mit 65-Zoll-Diagonale, 4K-Auflösung und Apps für Netflix, Prime Video und Co. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.01.2025 13:20 Uhr

Der Fernseher überzeugt durch sein hochwertiges Bild und praktische Funktionen. Die 4K-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel) sorgt in Kombination mit HDR10 und Dolby Vision für detailreiche Bilder mit ausgeprägten Kontrasten. Besonders bei Streaming-Inhalten von Netflix oder Prime Video macht sich die HDR-Unterstützung bemerkbar – düstere Szenen in Serien bleiben auch in dunklen Räumen gut erkennbar. Der integrierte Filmmaker Mode ermöglicht dabei die Wiedergabe von Filmen exakt nach den Vorstellungen der Regisseure.

Das VIDAA-Betriebssystem bietet Zugriff auf alle gängigen Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+ oder Prime Video. Die Bedienung erfolgt wahlweise über die mitgelieferte Fernbedienung oder per Sprachsteuerung via Alexa oder VIDAA Voice. Mit drei HDMI-Anschlüssen und zwei USB-Ports lassen sich problemlos externe Geräte wie Spielekonsolen oder USB-Festplatten anschließen. Der integrierte Triple-Tuner ermöglicht den TV-Empfang über Satellit, Kabel oder Antenne ohne zusätzliche Receiver.

Für wen lohnt sich der Hisense-TV bei Otto?

Der Hisense 65E6NT eignet sich für alle, die einen großen Fernseher mit guter Bildqualität für kleines Geld suchen. Die 60-Hz-Bildwiederholrate macht ihn zwar nicht zur ersten Wahl für Gamer, dafür überzeugt er mit 4K-Auflösung, authentischer Filmwiedergabe und umfangreichen Smart-TV-Funktionen.

